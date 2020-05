Ya hay desabastecimiento de cigarrillos en todo el país y se espera que se extienda esta anomalía por los próximos 15 días. Se debe al cierre de las plantas de Massalin y la ex Nobleza Piccardo (hoy British American Tobacco Argentina) por la cuarentena que generará faltante de paquetes en todos los kioskos del país a partir de hoy.

Así lo confirmó a El Destape el Secretario General del Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (SUETRA), Raúl Quiñones. "La actividad está parada desde el 20 de marzo cuando arrancó la cuarentena. Agarró a las empresas con solo 15 días de stock", aseguró.

Ambas empresas ya están armando un plan de importación. Massalin cuenta con sedes en Brasil y Nobleza Piccardo, en Chile. La primera mueve el 70% del mercado. Es quien distribuye Marlboro y Philip Morris como principales marcas. "Pero no tiene aceitado aun el tema de la importación", cuenta Quiñones. La segunda representa el 15% de la venta de cigarrillos. Es la dueña de Camel y Lucky Strike, entre otras.

"Nobleza se empezó a mover antes y desde mañana se van a ver Lucky Strike de Chile en nuestro país. Pero no van a llegar a abastecer nada porque solo mueven una parte chica", aseguró el gremialista.

En la región las únicas fábricas de cigarrillos que pararon debido a la cuarentena son las argentinas. El SUETRA se juntó con la Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina (FTTRA) para reclamar por esta problemática que además pone en juego los puestos de los trabajadores por las importaciones. "En Chile y Brasil la mano de obra es más barata", afirma Quiñones a este portal.

Por otro lado, Quiñones advierte por el "mercado pirata" de los cigarrillos ("ya está pasando", asegura), y se queja: "Ya aparecen los miserables de siempre queriendo vender los paquetes de cigarrillos a 500 pesos".

"Con estos 15 días que se vienen sin mercado, además el gobierno dejará de recaudar 700 millones de pesos por día por el impuesto interno", cuenta Quiñones. En Argentina hay ocho millones de fumadores.

Propone que en las fábricas se trate de garantizar el mínimo de personal en las plantas con las medidas sanitarias correspondientes y usar el transporte de las empresas para los trabajadores así no usan el transporte público. "Necesitamos que el mercado no se desabastezca. Ir pasando por las etapas que quiere Alberto Fernández hasta llegar a la normalidad", amplía el sindicalista. "Conocemos la política económica e industrial que quiere el Gobierno y sabemos que no va a querer favorecer a la importación", cierra.