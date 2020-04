Crearon un mapa interactivo de heladerías que ofrecen delivery por la pandemia en Argentina

¿La cuarentena te tiene con ganas de tomar helado? La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) desarrolló un mapa interactivo para “que todos los argentinos puedan consultar por zona y por provincia, cuáles son las heladerías que ofrecen servicio de delivery” en medio de la pandemia de coronavirus.

“La cuarentena sorprendió llegando al final de la temporada fuerte de las heladerías” y ante “la situación delicada” que atraviesa el sector, Afadhya expone, a través de https://bit.ly/deliveryhelados un mapa interactivo “que beneficia a nuestros afiliados y usuarios”, explicaron a través de un comunicado.

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines informó que también en el mapa podrán encontrarse recetas de helado artesanal para realizar en casa, de los cocineros Narda Lepes y Santi Giorgini.

De esta manera, los heladeros se aseguran de seguir teniendo ingresos y no sufrir un desplome de ventas en medio de una crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus. El aislamiento ya no es excusa para no tomar helado.