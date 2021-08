COVID-19 en la Argentina: un especialista cree que la normalidad volverá en un año y medio

El médico y asesor presidencial, Luis Cámera, se refirió a la situación epidemiológica en relación al avance de la vacunación en el mundo. En este marco, hizo hincapié en las variantes del COVID-19.

Ante el avance del COVID-19 en todo el mundo y los esfuerzos de todos los países para fortalecer las campañas de vacunación y frenar las complicaciones y muertes provocados por la enfermedad que desde su aparición en 2019 ya provocó 4,4 millones de fallecido en todo el planeta, el médico y asesor presidencial, Luis Cámera, se refirió a la situación epidemiológica y aseguró que recién en un año y medio se va poder volver a la normalidad.

"Es imposible terminar con la pandemia si no se vacuna. Para ser normal como el 2019 hay que esperar de llegue 2022 como mínimo, hasta que no esté vacunada toda Sudamérica y los grandes países con mucha población, Asia, no de puede alcanzar el status de vida de 2019. Para volver a la normalidad de 2019 vamos a tener un año y medio porque hay variantes muy complicadas", aseguró Cámera en diálogo con El Destape Radio.

Si bien, el médico aseguró que "estamos en un buen momento, apagándose la segunda ola", admitió que "podríamos estar mejor". "Hubo restricciones que se levantaron antes de tiempo", remarcó respecto a las medidas de flexibilización que se tomaron en los últimos meses. El especialista pronosticó que la Argentina no va a tener las "olas europeas" sino que va haber un mantenimiento del número de los casos.

Variante Delta en la Argentina

"Estamos en la tensa espera de la variante Delta, que ya tiene circulación, pero aislada. Una hipótesis es que la variante Manaos y la Andina han sido muy mortíferas en Latinoamérica y le ejercieron una competencia de depredadores a la Delta", aseguró respecto a la mutación del COVID-19 más temible en Europa, Asia y Estados Unidos que provocó fuertes rebrotes de la enfermedad. "Puede ser que la variante Delta se empiece a expresar en las próximas 4 o 6 semanas", adelantó.

En ese sentido, el médico destacó que "el verdadero freno a la variante Delta es la vacuna". "Lo esperable es que con la variante Delta aumente el número de casos, pero no los muertos y hospitalizaciones" por lo que "si la variante Delta se expresa en 1 mes y medio vamos a tener buena parte de las personas vacunadas".

Por último, el profesional hizo referencia al plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina y aseguró que ya "hay que ir pensando la vacunación de los chicos". "Con cuarentena solo no se puede controlar, hay que tener a la gente vacunada, es imposible terminar la pandemia si no se envían vacunas a todos los países", completó.