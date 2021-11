Covid-19 en la Argentina: analizan la obligatoriedad de la vacuna

Se trataría de un conjunto de restricciones en ciertas actividades para aquellos que no estén vacunando con al menos una dosis. El antecedente en los países europeos para controlar la propagación del virus.

Ante el aumento de casos de COVID-19 en la Argentina que en las últimas 24 horas registró un repunte con 2234 nuevos contagios y 43 muertos y el rebrote de contagios en Europa, el infectólogo argentino Tomás Orduna adelantó que se está debatiendo en el país una posible obligatoriedad de la vacunación en la población en general y restricciones a aquellos que no se vacunaron.

En diálogo con El Destape Radio, el asesor presidencial enfatizó que hay que vigilar las nuevas actividades como los eventos masivos, entrada de turistas, movimiento de argentinos saliendo al extranjero y seguir sosteniendo las medidas de protección como el uso de barbijo, distanciamiento y la vacunación "como componente vital". En este marco, el especialista descartó nuevas medidas restrictivas e hizo especial hincapié sobre la posible obligatoriedad de la vacuna, un planteo que se está discutiendo en Europa.

"No sé trata de una obligatoriedad utilizando la ley nacional de vacunas forzosamente sino poniendo pases, cómo entro a un restaurante, cómo ingreso a cierta actividad, algo que se deberá poner para aquellos que no se quieran vacunar, porque tenemos un grupo no antivacuna sino que es un grupo de personas que no están tomando conciencia de riesgo que son los jóvenes de 18 a 38 y dentro del grupo de adolescentes que se aplicaron solo la primera dosis y los que no completaron las dos", explicó.

En este sentido, detalló que la vacuna contra el COVID-19 todavía no superó todas las fases de seguridad y eficacia para poder dejar de ser de uso de emergencia y que las naciones puedan incluir al calendario nacional de vacunas. "La fase final todavía no se avanzó para ninguna de las vacunas que es clave legal para que se puede hacer obligatoria la vacuna", explicó pero aclaró que sí se puede avanzar con restricciones para aquellos que no se la hayan aplicado.

Consulado sobre si la vacuna debería ser obligatorio, Orduna no descartó es política y remarcó que "de ahí a la práctica es otra cosa". En este marco, puso el ejemplo de vacunas como doble difteria tétanos que no se cumple. "Es muy complejo pese a que el Estado vela por eso", agregó.

"No veo mal que en determinado momento para proteger a la mayoría de la población que aquellos grupos que no terminan de vacunarse haya una diferencia entre ellos y los que si nos vacunamos", completó.

Obligatoriedad de la vacuna y restricciones para los no vacunados en el mundo

Ante el avance del Covid-19, son muchos los países que ya avanzan con la obligación de la vacuna en ciertas categorías profesionales. Entre las naciones se encuentra Estados Unidos, donde presidente Joe Biden anunció el 9 de septiembre la vacuna obligatoria para unos 100 millones de trabajadores, funcionarios del gobierno federal y empleados del sector privado.

En Francia también se aplica este protocolo para el personal de los hospitales, residencias de tercera edad, bomberos, conductores de ambulancias y cuidadores domésticos. Lo mismo ocurre en Grecia e Italia donde la vacuna es obligatoria para los trabajadores de residencias y personal sanitario.

En Inglaterra, los empleados de los centros para mayores también deben tener el esquema completo de vacunación y los trabajadores sanitarios públicos a partir de abril de 2022. A esto se suma, República Dominicana, desde el 18 de octubre donde es necesario estar vacunado para entrar en todos los lugares cerrados y para usar el transporte público, mientras que en Arabia Saudita es obligatorio para entrar en los establecimientos públicos y privados, y para el transporte. Por último, otro país como Italia el personal de los centros escolares y universitarios y los estudiantes, deben presentar un test negativo cada dos días si no están vacunados.