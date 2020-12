Coronavirus: confirman 15 muertes y más de 300 casos en la Ciudad

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 15 muertes por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de fallecidos ascendió a 5.607. Los decesos corresponden a 9 hombres y 6 mujeres. Además, se informaron 321 casos positivos por lo que el territorio porteño contabiliza 158.805 infectados desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno porteño avanza en un "plan intensivo" para vacunar contra el coronavirus a la población vulnerable de la Ciudad en un período de ocho semanas, según informó el ministro de Salud, Fernán Quirós, en conferencia de prensa. Según el funcionario, el objetivo de la gestión es que estas personas puedan tener un "acceso pleno durante enero y febrero", y que, para ello, están trabajando en un "plan intensivo" que ya fue presentado ante el Ministerio de Salud de la Nación.



Durante la el reporte sobre la situación del coronavirus en la Ciudad, Quirós agregó que la "protección inmune de ese grupo es esencial para mitigar el daño que una potencial segunda ola podría provocar y sobre todo la mortalidad que podría provocar porque estos son los grupos que más gravemente se enferman y fallecen".



De todos modos, sostuvo que el inicio del plan de vacunación dependerá del resultado de los análisis de las vacunas que se encuentran en fase 3, la última antes de ser aprobada. Además, recordó que solo el laboratorio Pfizer presentó hasta el momento su desarrollo ante la FDA (Foods and Drugs), el organismo de los Estados Unidos encargado de aprobar la venta de medicamentos y alimentos y que es tomado como referencia en otros países.

Asimismo, señaló que se estima que el resultado de la FDA podría estar recién para el 10 de diciembre y elogió al Gobierno nacional porque "se ha movido muy rápidamente" para sellar acuerdos con distintos laboratorios.

Sobre la situación de COVID-19 en la Ciudad, Quirós afirmó que la positividad promedio de la semana fue del 12,6 por ciento al 22 de noviembre y que, "cada día, el valor va descendiendo y eso no solo porque la curva de casos va descendiendo sino porque semana a semana vamos intensificando el sistema de investigación, rastreo y testeo".



"La vacuna no va a evitar el rebrote porque el rebrote va a depender de dos componentes esenciales que son la investigación, rastreo y testeo que haga la Ciudad que ya demostramos que lo estamos haciendo permanentemente y del comportamiento ciudadano, porque la vacuna va a hacer solo para los grupos de riesgo y eso no va a evitar que el virus siga circulando", aseguró el ministro. Télam.