Coronavirus: Ciudad sumó casi 700 contagios y cuatro muertes en un día

A horas de la llegada de la vacuna, el Ministerio de Salud confirmó 4 muertes por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de fallecidos ascendió a 5.804. Los decesos corresponden a un hombre y tres mujeres. Además se informaron 690 casos positivos en las últimas 24 horas por lo que el territorio porteño contabiliza 167.978 infectados desde el inicio de la pandemia.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "está presente el riesgo de rebrote" de coronavirus en la Ciudad, donde se registró una suba de casos en las últimas semanas, por lo cual pidió a la población que mantenga las pautas de cuidado durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



"Veníamos de dos meses en baja de cantidad de casos y, desde hace dos semanas tuvimos una meseta primero y aumento después. En noviembre, estábamos en 350 casos diarios y hoy estamos en 465, lo que muestra que el riesgo todavía está y que el virus sigue circulando en la Ciudad, en el país y en el mundo", precisó Rodríguez Larreta.



Por eso, solicitó a la ciudadanía "cuidarse más que nunca, más ahora con las fiestas que son momentos de encuentros con nuestras familias y seres queridos" porque, dijo, "el riesgo de rebrote está presente y necesitamos seguir manteniendo el compromiso" frente a la pandemia. "No pedimos que no lo hagan, sino que sean encuentros de la manera más responsable posible, siguiendo las pautas de cuidado: hacer la reunión al aire libre, seguir usando el tapaboca, mantener las distancias y ser muy estricto en no compartir vajillas", remarcó.

Llamó “héroes de la pandemia” a los trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad, los agentes de tránsito, los Bomberos, los docentes, los comerciantes, los líderes de las comunidades religiosas, los empleados de la Ciudad, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y a los curas villeros, entre otros.



Por otra parte, durante la conferencia indicó que continuarán con la "estrategia sanitaria de rastreo, testeo, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos, que son clave para cortar la cadena de contagios de coronavirus". Y señaló que "en diciembre se sumaron los testeos a quienes vuelven de viaje o vacaciones y a los turistas que ingresan a la Ciudad", al tiempo que anunció que a los actuales sitios designados para ese tipo de diagnósticos se incorporará uno adicional situado en el complejo Costa Salguero, en la Costanera Norte.



El nuevo predio, que será exclusivamente para atención vehicular, funcionará entre el 27 de diciembre y el 6 de enero, entre el 15 y el 20 de enero, y entre el 30 de enero y el 5 de febrero, de 7 a 21.