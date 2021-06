Cómo es el protocolo sanitario de CABA para quienes vuelven del exterior

Si el test da negativo, la persona podrá cumplir el aislamiento en su casa y deberá testearse al séptimo día. Si da positivo, la persona se aislará 10 días en uno de los hoteles de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires dispuso cómo serán las medidas de aislamiento obligatorio que deben realizar quienes ingresan al país, y que establece distintos tipos de confinamiento según el resultado del test de coronavirus.



Así, según detallaron desde el gobierno porteño, aquellas personas a las que el test en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza les da negativo "podrán cumplir en su casa el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional y deberán testearse en el séptimo día". Asimismo, "cuando arribe al aeropuerto y declare domicilio dentro de la Ciudad, la persona recibirá por SMS y mail el explicativo sobre cómo realizar el aislamiento y los pasos a seguir". En el correo electrónico estará el mecanismo para sacar el turno para hacerse el test al séptimo día. Además, en caso que al tercer día no se haya podido tomar contacto con el viajero, personal de la administración hará una visita al domicilio declarado para constatar el cumplimiento del respectivo protocolo.

En caso contrario, si el test obligatorio que se realiza en Ezeiza da positivo "la persona cumplirá con el aislamiento de 10 días en uno de los hoteles que la Ciudad tiene a disposición para estos casos".

Sobre este tema se refirió el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, durante el primer informe de gestión del año que brindó ante la Legislatura porteña. "Los viajeros que ingresen del exterior, antes de su viaje firman una declaración jurada donde declaran sus datos de contacto. En caso de test positivo al arribo se va a realizar el aislamiento en hoteles. En caso de se negativo, se compromete al aislamiento por siete días desde su llegada más el testeo al séptimo día", apuntó.

Tras estas declaraciones, la legisladora porteña del Frente de Todos Claudia Neira cargó contra el funcionario porque no se confirmó los controles a quienes se aíslen en los domicilios anunciados por el propio gobierno porteño. "El ministro Quirós dijo en conferencia de prensa que se hará una visita domiciliaria, pero eso ni siquiera fue ratificado hoy por el jefe de Gabinete cuando se lo preguntamos", señaló Neira.

"Cuando Migraciones fue a los domicilios se encontró con un 40,87% de incumplimiento, de gente que no estaba haciendo el aislamiento. ¿Nosotros como Ciudad no estábamos enterados? No podemos permitir que la variante Delta ingrese al país, porque tenemos que poder recuperar, no sólo la salud, sino la vida de miles de porteños y porteñas. Y eso también depende de que la Ciudad cumpla con los controles que debe realizar", concluyó Neira.