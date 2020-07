Argentina volvió a pasar los 100 muertos de COVID-19 en un día

El Ministerio de Salud confirmó que hubo 114 muertes en un solo día como consecuencia del coronavirus y ya se registraron 2702 víctimas por al enfermedad en todo el país.

Los dos distritos con más cantidad de fallecidos en una sola jornada fueron Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El territorio bonaerense tuvo 69 decesos en 24 horas mientras que en la Ciudad se registraron 39. Además, otras dos provincias sufrieron muertes durante el día. Chaco, que sumó tres, y Mendoza que contabilizó dos fallecidos.

Más allá de estos datos, también se registró que hubo 6.127 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y, de esta forma, hubo 148.027 infectados desde que llegó la enfermedad al país. Por otro lado, la principal preocupación del Ministerio de Salud radica en la cantidad de camas ocupadas. Hasta el momento se registra que a nivel nacional hay un 55.4% de Unidades de Terapia Intensiva ocupadas. Sin embargo, ese número aumenta cuando se disecciona en el Área Metropolitana de Buenos Aires y alcanza los 64%

Ante el aumento de casos y del número de muertes en el AMBA, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre la posibilidad de que antes del 3 de agosto haya modificaciones en la cuarentena. En charla con FutuRock, el funcionario agregó que "la tendencia no nos hace pensar que esto vaya a mejorar, la segunda semana de fase 1 no fue estricta". Bajo esta misma idea, el ministro nacional, Ginés Gonzalez García apoyó la frase y, en una recorrida por una nueva unidad de cuidados en Martín Coronado, reconoció que "la cuarentena anterior no se cumplió de la misma manera que la primera".