Se confirmó que Argentina será el primer país latinoamericano en producir la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. Los Laboratorios Richmond serán los encargados de producir las dosis que luego podrán ser exportadas a otros países de América Central y América Latina. Según la última información difundida por El Fondo Ruso de Inversión Directa, se espera que el primer lote comience a producirse en Argentina en junio.

Qué son los Laboratorios Richmond

Los Laboratorios Richmond son una de las principales proveedoras de medicamentos oncológicos y contra HIV de Argentina. La farmacéutica argentina fue fundada en el año 1935 está integrada por un conjunto de profesionales multidisciplinarios que desarrollan y producen medicamentos de calidad "con valor humano agregado".

Se trata de una empresa de capitales nacionales que se expandió tanto en el mercado local como en el internacional, fundamentalmente en el área de productos oncológicos, cardiovasculares y de VIH-Sida. "Compartimos la visión de un mundo donde la salud no sea un privilegio. Por eso, deseamos contribuir a mejorar, proteger, y cuidar la salud de las personas", indican en su presentación.

En 2011, la en ese entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó de la inauguración de la Planta farmacéutica ampliada de Laboratorios Richmond en Pilar. "Yo creo que podemos realmente ser los más importantes de Latinoamérica en materia farmacéutica", expresó Cristina en el discurso de presentación y celebró la inversión por parte del presidente de los Laboratorios Richmomd.

En 2017, Richmond se convirtió en la primera farmacéutica en salir a Bolsa. "Somos el primer laboratorio farmacéutico argentino en cotizar. Hasta ahora, un inversor local e internacional no tenía la opción de invertir en una empresa de este sector y nosotros le estamos dando esta herramienta para que pueda diversificar", explicó Marcelo Figueiras en su momento.

En febrero del 2021, el presidente Alberto Fernández visitó la planta del laboratorio Richmond luego que anunciara que invertirá 80 millones de dólares en el país. El presidente de Richmond admitió que quieren "generar trabajo y riqueza para lograr un país más justo”, y afirmó que en su empresa “hay gente produciendo y creyendo en el país”.

El presidente Alberto Fernández junto a Marcelo Figueiras, en Laboratorios Richmond.

Quién es Marcelo Figueiras, presidente de Richmond

Marcelo Figueras, presidente de Laboratorios Richmond.

Marcelo Figueiras es un empresario argentino de 57 años que actualmente preside los Laboratorios Richmond. Se recibió como contador en la UBA y también realizó distintos posgrados nacionales e internacionales, entre los que se destacan Owner/President Management Program, en Harvard Business School; el Programa de Alta Dirección dictado por el IAE y la Universidad Austral; Changing the Game: Negotiating and Competitive Decision Making, Harvard Business School; Strategic Finance por Smaller Businesses Program, en Harvard University; y el Executive Program for Growing Companies, en Stanford Business School.

A lo largo de su carrera, se especificó en la actividad empresarial enfocada principalmente en la Industria Farmacéutica con participación en el rubro bancario y de seguros.

En cuanto a su vida personal, Figueiras cuenta que es hincha del Club Atlético River Plate Parte de su tiempo libre lo dedica al entrenamiento para competencias de alto rendimiento deportivo. Participó en varias ocasiones en la competencia Half IronMan, conocida prueba de Triatlón y del Tetratlón de la ciudad de Chapelco, así como también de numerosas maratones 42K en distintas ciudades del mundo: New York, París, Londres, Buenos Aires y Berlín entre otras.

Esta mañana, Figueiras celebró la noticia sobre la fabricación de la vacuna Sputnik V en Argentina y afirmó que “Laboratorios Richmond se enorgullece del apoyo de RDIF y del hecho de que el Fondo recurra a nuestra base científica y tecnológica para producir la vacuna". "Nuestra empresa hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina”, aseguró el empresario.