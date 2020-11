El gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó que la aplicación Cuidar Verano para que los turistas puedan viajar en época estival "estará lista el 18 de noviembre para hacer las primeras pruebas y se habilitará antes del comienzo de la temporada" que inicia el 1 de diciembre y finaliza el 4 de abril.



"Se está desarrollando muy bien la aplicación Cuidar Verano junto con el Gobierno nacional", explicó durante una conferencia de prensa en La Plata Carlos Bianco, el jefe de Gabinete bonaerense. El funcionario expuso que la app gratuita "será muy similar al certificado único de circulación, pero específico para las vacaciones" y remarcó que quienes no tengan la posibilidad de bajarla al celular, podrán acceder a una página web "desde donde se podrá imprimir, descargar y guardar el certificado habilitante para circular en vacaciones".



Bianco indicó que habrá que informar en la aplicación "con una antelación mínima de cinco días a qué lugar uno se va de vacaciones", aclaró que "sólo podrá ir a ese sitio y no se podrá mover entre distritos" y detalló que el turista "tendrá que determinar con quién se va: grupo familiar, conviviente o amigos, la dirección donde se alojará, hotel o casa".



Asimismo, el jefe de Gabinete sostuvo que "serán los intendentes quienes tendrán que aprobar el ingreso o no de esas personas", explicó que los municipios contarán con un "tablero" en el que "cargarán todos los pedidos" para que los equipos locales revisen la información y habilitando los ingresos.



"Nosotros establecemos el marco general y ellos aplican sus propios parámetros: si quieren dejar ingresar una cantidad determinada, lo pueden hacer a través del sistema, pero si quieren ir analizando caso por caso para ver si efectivamente la persona tiene reserva, también lo podrá hacer. Tendrán todo a disposición", finalizó.