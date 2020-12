Gabriela Fillón es argentina y fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19.

Gabriela Fillon es médica pediatra oriunda de Rafaela, provincia de Santa Fe, vive en Inglaterra, y se convirtió en la primera argentina en recibir la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer. "Recibí la vacuna hace cuatro días, me llamaron para saber si quería vacunarme", aseguró con mucha alegría.

Gabriela trabaja en un hospital distrital en el suroeste de Londres y el Reino Unido inició la vacunación desde la semana pasada, siendo el primer país de Occidente en arrancar una campaña masiva de inmunización para combatir el virus. Luego de los mayores de 80 años, los médicos ingleses recibieron dosis de la vacuna.

En medio de la ola de COVID en el Reino Unido, Fillon finalmente recibió la tan ansiada vacuna y, en charla con Volver Mejores (El Destape Radio), aseguró: "A la gente que dice que no quiere vacunar a los hijos le pregunto si no piensa en los hijos de los demás". Por otro lado, indicó que "no tuve ningún efecto secundario más que un dolor en el deltoides, donde me apliqué la vacuna".

La situación se dio el viernes por la tarde cuando estaba de guardia y quedaban algunas vacunas después de vacunar a los mayores. Cerca de las 19.10 le aplicaron la primera dosis. De esta forma, se convirtió en la primera argentina vacunada contra el coronavirus. Gabriela ejerce en Inglaterra luego de haberse recibido en la Universidad Nacional de Rosario.

La actualidad de los casos en el país

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, encabezó una conferencia de prensa donde alertó que la caída de los contagios por coronavirus se estancó y que es necesario reforzar el cuidado para evitar infecciones y muertes. El funcionario adelantó que aumentarán los testeos y explicó que la vacuna no terminará de inmediato con la pandemia.

"Creemos que se ha flexibilizado la conducta y en muchos casos se ha dejado de acatar lo que pedimos como uso de barbijo y reuniones sociales", enfatizó Ginés González García en una conferencia de prensa junto al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.