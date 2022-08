Videos de robos "piraña" en Nueva Córdoba: la Policía dice que son un montaje

Se difundieron videos de distintos ataques delictivos que alertaron al barrio cordobés. La jefa de policía, Liliana Zárate Belletti, afirmó que los videos eran falsos.

El barrio de Nueva Córdoba estuvo en estado de alerta en las últimas horas debido al terror por una banda de delincuentes que cometían robos "piraña". Las redes sociales se llenaron de videos de los supuestos delitos y de pedidos de asistencia por parte de vecinos de la zona, quienes reclamaban que la Policía local se hiciera cargo de la situación.

Los videos comenzaron a difundurse luego de que la Policía de Córdoba informara la detención de una banda de nueve personas, entre ellos menores de edad, en la esquina de Carlos Thays y Crisol. A través de los domos, observaron cómo asaltaban a sus víctimas que transitaban por el Parque Sarmiento el domingo por la noche. Este es el único video verificado por las cámaras de la Policía.

Pero en las últimas horas, las redes sociales se llenaron de videos y denuncias de usuarios por una supuesta ola de delitos, que comenzaron a generar temor entre los vecinos del barrio de Córdoba

Sin embargo, la jefa de policía, Liliana Zárate Belletti, habló con la prensa esta mañana y desmintió que haya una una seguidilla de robos piraña en la zona de Nueva Córdoba. “Los robos piraña existen, pero los videos que circularon anoche en redes sociales son falsos, claramente se trata de un montaje”, dijo la titular de la Fuerza.

“Tuvimos 52 llamadas que alertaban por posibles hechos delictivos, y 12 mensajes de WhatsApp. Los móviles acudieron a todas, De las llamadas que ingresaron, en ningún momento se constató la veracidad de lo que están diciendo”, afirmó y sostuvo que se generó una “sensación y malestar en la gente” aún mayor, producto de las redes sociales. “Anoche se plantó irresponsablemente una situación que no existió”, remarcó Belletti y aclaró que muchas de esas imágenes “no fueron de anoche y se publicaron como si lo fueran".

La funcionaria policial señaló que no niega que este tipo de delitos no existan, citando el caso de antenoche donde se detuvieron a 9 personas, 7 de ellos adolescentes. Pero, de todas formas, sí aclaró: “Puntualmente lo que pasó anoche, que dio intranquilidad a los estudiantes y vecinos, que daba como que estaba sucediendo, las cámaras de los móviles no registraban lo que se decía en las redes sociales que estaba sucediendo”.