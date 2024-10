Tenía 13 años, volvió de su viaje de egresados en Córdoba y falleció: qué le pasó

Una niña de trece años perdió su vida al regresar de su viaje de egresados.

Una preadolescente de 13 años falleció al llegar de un viaje de egresados de la primaria que hizo con sus compañeros a Córdoba. La niña oriunda de Misiones fue esperada por su madre en el ingreso a su ciudad con una ambulancia y desde allí la trasladaron al Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, en Posadas.

El pasado viernes la joven manifestó un cuadro de sepsis con la presencia del virus de Influenza B, según el medio El Territorio. Al mismo tiempo, el portal Misiones Online detalló: "A pesar de que varios compañeros de la joven también contrajeron Influenza B, todos lograron recuperarse sin mayores complicaciones".

"Con profundo dolor y tristeza, nos dirigimos a toda la comunidad educativa para comunicar la partida de nuestra querida estudiante, Juanita Milagros Sirimarco Díaz. Como abanderada del nivel primario representaba todos los valores que su amado colegio, ICRA Posadas, promueve. Su dedicación, su pasión por el arte y su espíritu generoso la hacían destacar no solo como estudiante, sino como una persona excepcional que siempre iluminaba el ambiente a su alrededor", fue el comunicado oficial de la escuela a la que la joven acudía, tras su partida.

¿Qué diferencias tienen la gripe A y la B?

Desde el punto de vista clínico, el virus tipo B es indistinguible del A. Puede presentarse con fiebre alta, dolor de cuerpo y de cabeza, postración, malestar general, tos, dolor de garganta y también síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea y dolor abdominal. “A veces, esto confunde y uno piensa que se trata más bien de una gastroenteritis, pero en realidad es un cuadro de vía aérea superior que tiene repercusión en el nivel abdominal”.

¿Cuántos son los virus de la influenza?

Hay tres tipos de virus influenza que pueden afectar a los humanos: el A, el B y el C. “El B y el C son parientes cercanos del A (que es el único de la familia que produjo pandemias) –destaca el virólogo molecular Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes–. Los tres tienen un genoma de ARN segmentado. Por eso, pueden generar variantes virales por dos mecanismos: a) incorporando mutaciones o por recombinación de genomas (como cualquier virus), y b) por reasociación de segmentos (que se puede dar cuando dos virus diferentes infectan la misma célula). Esta última característica les confiere una capacidad de variación mayor que la de otras familias virales (incluyendo los coronavirus)”.