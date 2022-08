Por qué Schiaretti le exigió la renuncia a Cardozo al frente de Salud

El gobernador de Córdoba no le perdonó a su ex ministro que haya mentido cuando hace dos semanas informó que “el Ministerio realizó una denuncia ante la Justicia”. Con el nombramiento de la viceministra Gabriela Barbás, de muy buena imagen, se busca oxigenar el área de Salud y descomprimir la crisis.

El jueves 11 de agosto pasado, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, informó oficialmente que en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” de la ciudad de Córdoba habían muerto, al menos cinco bebés recién nacidos sanos en el lapso que va entre los meses de marzo y junio de 2022; y que se había iniciado una investigación administrativa y otra judicial.

Exactamente dos semanas después, este jueves a la mañana, el ministro Cardozo presentó su renuncia ante el gobernador Juan Schiaretti, y la hizo conocer a través de Twitter: “Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación. Lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función, y también con el profundo anhelo que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente”, posteó el ahora ex ministro.

Fuentes del Gobierno de Córdoba confiaron a El Destape que “la situación se hizo insostenible cuando desde la Justicia nos informaron que el Ministerio de Salud como tal no había denunciado las muertes de los recién nacidos, sino que Cardozo tomó la denuncia de una médica para cubrir su falta de reacción ante estos hechos. Eso precipitó la renuncia de Cardozo como ministro, quién volverá a ocupar su puesto de cirujano en el Hospital San Roque”. Desde el Gobierno provincial mandaron a medir el impacto en la opinión pública que tuvo la inacción del Ministerio de Salud frente a las muertes y los sondeos llevaron a Schiaretti a recibir a las familias de los bebés muertos y a decidir que Cardozo dé un paso al costado. El año próximo hay elecciones, Schiaretti no será candidato y Cardozo como ministro suponía un blanco de los ataques de la oposición.

La de Cardozo es la primera baja de un ministro del Gabinete en una crisis. Cuando Blas Correas fue asesinado por la Policía de Córdoba en agosto de 2020, sólo fue relevada la cúpula policial de la Capital, asumiendo como jefa la comisario general Liliana Zárate Belletti. Ochenta días después, cuando Joaquín Paredes fue víctima de gatillo fácil en Paso Viejo; Zárate Belletti fue ascendida a jefa de toda la Policía. Y en julio pasado, cuando Jonatan Romo fue asesinado en una comisaría, fueron relevados los jefes de la Departamental Punilla Norte y del área de Formaciín Profesional de la Policía. El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera fue ratificado en su cargo en los tres casos.

Tras el paso al costado de Cardozo, los familiares de los bebés muertos, quiénes se habían reunido con el gobernador Schiaretti el viernes pasado coincidieron en afirmar: “Nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó. Hasta ahora son cinco bebés fallecidos y ocho con otras consecuencias para su salud. Nadie nos va a devolver a nuestros hijos, pero esta renuncia del ministro es un paso, no queremos que haya impunidad. La Justicia está actuando bien”.

En reemplazo de Cardozo asumió Gabriela Barbás, quien hasta esta tarde fue la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, que en la práctica ocupó el rol de viceministra. El Ministerio de Salud tiene dos secretarías: Prevención y Promoción de la Salud, que ocupaba Barbás, con un perfil científico; y Salud, que ocupó, también hasta hoy Pablo Carvajal, una secretaría destinada a la obra pública y a la relación con las autoridades hospitalarias y el personal.

Poco antes de las 18, la flamante ministra de Salud juró ante el gobernador Schiaretti, en una ceremonia que duró menos de 10 minutos: “Le deseo a Gabi la mayor de las suertes en esta nueva función que va a desempeñar. Tiene una gran pasión por la salud pública. Y fue uno de los puntales en la lucha contra la pandemia. Mostró capacidad templanza y decisión. Por eso estoy convencido de que vas a hacer una gran tarea como ministra”, la reivindicó el gobernador tras tomarle juramento.

Barbás tuvo una alta exposición durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, ya que fue la encargada de diseñar la campaña contra el virus y coordinar políticas con la Nación. La flamante ministra es bioquímica y se desempeñó como directora del Laboratorio Central de la Provincia. Llegó al Ministerio en 2006.

“Nada que ocultar”

Desde que estalló el escándalo del Hospital Neonatal, en marzo pasado, el Ministerio de Salud tuvo un pésimo manejo de crisis y recién cinco meses después de ocurrido el Caso 0, dio a conocer ante la opinión pública la muerte de cinco bebés, con el agravante de admitir que recién tres meses después del primer caso fatal, se inició una investigación interna.

Hoy a la siesta, el renunciante ministro Carrdozo se despidió del personal del Ministerio que trabaja en el Complejo Pizzurno, en la avenida Vélez Sársfield, en el macrocentro de esta Capital: “El motivo de la renuncia es porque de alguna forma queremos colaborar para que todo se esclarezca. No tenemos nada que ocultar. De gran convicción queremos que todo se aclare por el bien de las familias, por el bien de la salud pública, por el bien de nuestro equipo de salud”, le dijo Cardozo a Telefé Córdoba, en medio de aplausos de sus colaboradores.

El ahora ex ministro de Salud, un médico oficial subinspector de la Policía cordobesa, fundó hace unos años la corriente interna La Carrillo, que nuclea a médicos y profesionales de la salud que militan el en PJ cordobesista. Muchos de los militantes de La Carrillo fueron los que vivaron y aplaudieron al funcionario en su último día como ministro.

Cardozo agregó que “el paso al costado es para colaborar con todo lo que es el esclarecimiento del hecho”; a la vez que negó que su renuncia se deba a que podría ser imputado por la Justicia en las próximas horas: “No, en absoluto, no tengo conocimiento de ninguna imputación y estamos a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para aclarar el hecho del Neonatal”.

A los familiares de los bebés muertos, el ex ministro de Salud de Córdoba les dijo que “soy el primero que quiere que se esclarezca. Quiero que todo quede esclarecido para que conozcamos la verdad; estamos a disposición para colaborar en lo que sea. Confiamos en la Justicia, sin lugar a dudas el tiempo va a poner las cosas en su lugar”.

El ex ministro señaló, además, que “este es un paso al costado en la función que me compete, lo único que puedo hacer es agradecerles a todos ellos porque me han ayudado a llevar adelante en un momento crítico la gestión, sin lugar a dudas, en el momento más difícil que le tocó cursar a nuestra sociedad cordobesa desde el punto de vista sanitario, y todos los éxitos que hemos tenido es por ellos”, le dedicó a los militantes que lo aplaudían.

La causa

Hace una semana, el fiscal Raúl Garzón imputó a la ex directora del hospital Neonatal, Liliana Asís, y las responsables del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales; además de la enfermera Brenda Agüero, de 27 años de edad, quién fue detenida en medio de un espectacular operativo en su casa de la localidad de Río Ceballos. La joven enfermera está alojada en el complejo carcelario de Bouwer, acusada del delito de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado”.

Recién hoy, su abogado defensor, Luis Obregón, pudo solicitar información del caso en la fiscalía: “Todavía no tenemos acceso al expediente. Cuando mi defendida sea indagada se levantará el secreto de sumario y entonces podremos poder ver las actuaciones en forma completa”, señaló el abogado a El Destape. El defensor de la enfermera, la única de las cuatro mujeres imputadas, le apuntó a la investigación: “El fiscal tampoco nos puede explicar por qué Brenda es la principal sospechosa”.

Ni bien se conoció el caso, el 12 de agosto pasado, el propio Cardozo informó que el Ministerio de Salud había realizado una denuncia penal el 6 de junio. Sin embargo, el propio fiscal Garzón lo desmintió. Por esa razón, en los Tribunales de Córdoba circuló fuerte la versión de que Cardozo podría ser imputado por incumplimiento de sus deberes como funcionario público, lo que habría forzado su dimisión. El mismo 12 de agosto, Cardozo había informado, también, que las cinco muertes de bebés serían a causa del accionar de una enfermera.

La primera muerte sospechosa ocurrió el 18 de marzo pasado. La segunda, el 23 de abril. La tercera el 23 de mayo. En esos dos meses transcurridos, el Ministerio de Salud no realizó ninguna denuncia penal. Las autoridades recién iniciaron un sumario administrativo el 6 de junio.

¿Por qué Cardozo anunció hace dos semanas que el Ministerio de Salud había denunciado las muertes? En realidad, fue una excusa para cubrir su negligencia. El 6 de junio hubo una denuncia ante la fiscal Jorgelina Gutiez, pero la realizó una médica del Neonatal, como empleada del hospital y no en nombre del Ministerio de Salud. Enfermeras y médicos del hospital ya habían advertido a las autoridades sobre las muertes en marzo pasado, volvieron a insistir en abril y mayo y como respuesta obtuvieron “hay un sumario en marcha”, contaron los trabajadores a El Destape.

A la denuncia de esa médica, se suma, la denuncia de una familia por la muerte de su hijo. Ambos casos cayeron en la fiscalía de Gutiez, pero como está de licencia, los instruyó la fiscal Silvana Fernández, quién ordenó dos autopsias a recién nacidos.

Pero en agosto, cuando el ministro Cardozo anunció oficialmente las cinco muertes, la investigación giró a Raúl Garzón, un fiscal de estrecha relación con el Gobierno de Juan Schiaretti; quién la semana pasada ordenó actuaciones en los otros tres casos fatales, además ordenó pericias a otros ocho bebés que sobrevivieron y presuntamente presentan alteraciones en su salud.

Repercusiones

Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), el más combativo de los tres gremios de trabajadores de los equipos de salud, criticaron fuerte al ex ministro Cardozo: “Esta renuncia era lo que esperábamos hace mucho tiempo. Las muertes de los bebés en el Neonatal son la máxima expresión del desmanejo en la política sanitaria de la Provincia. Cardozo tuvo un pésimo tratamiento de la pandemia y por su manejo vertical y autoritario al frente del Ministerio; su renuncia es un reconocimiento del fracaso de la política pública en salud del gobierno de Schiaretti. El repudio social hacia los responsables políticos que debieron velar por la salud de esos bebés y que en cambio ocultaron los hechos, fue sin dudas la gota que colmó el vaso, obligando a Cardozo a renunciar como ministro”, opinó Gastón Vacciani, secretario general de UTS.

La legisladora izquierdista Luciana Echevarría (MST) le dijo a El Destape que “ no sorprende la renuncia de Cardozo, luego de que se confirma que había mentido y que el Gobierno de Córdoba no había realizado ninguna denuncia ante la Justicia, como correspondía. Nosotros estábamos preparando un juicio político contra el ministro, pero Cardozo renunció. Lo justo hubiera sido que Schiaretti lo hubiera apartado ni bien salió todo a la luz; pero sabemos cómo actúa el gobernador: acá hubo una responsabilidad política evidente, directa en el caso de Cardozo e indirecta en el caso de Schiaretti. Nosotros desde la Legislatura exigimos una investigación independiente, genera mucha suspicacia que la investigación recaiga en el fiscal Garzón”.

Por su parte el legislador alfonsinista Dante Rossi opinó: “La renuncia de Cardozo es una consecuencia directa de las irregularidades que cometió el Ministerio de Salud frente a los horrorosos hechos que se vivieron en el Neonatal. Desde que se conoció la primera muerte, demoraron tres meses en empezar a investigar los hechos. Si se hubiera alertado antes sobre esa situación, tal vez hubiéramos salvado la vida de algunos bebés, o no hubieran tenido las lesiones que algunos tienen”.

Rossi le dijo a El Destape que “si no hubiese sido por la prensa, estos hechos se hubiesen ocultado; creo que se hizo desde las más altas esferas del Ministerio; aparte de eso, Cardozo era un ministro que no daba explicaciones para un hecho tan bochornoso para el sistema de salud pública de Córdoba; un ministro que no quiso acudir a la Legislatura a dar explicaciones; con lo cuál la renuncia se veía venir y el gobernador Schiaretti no podía seguir soportando más las responsabilidades que se mostraban día a día; la última tuvo vinculación con el hecho de que el Ministerio de Salud no había hecho una denuncia judicial por el hecho del Neonatal. Ojalá que la Justicia investigue toda la cadena de responsabilidades que hubo en el Neonatal, porque las familias de los bebés muertos necesitan qué pasó con ellos”.