Escuchaban gritos de auxilio desde un geriátrico y cuando entraron hallaron a seis abuelos atados: el horroroso episodio en Córdoba

Vecinos del barrio San Vicente, en Córdoba, denunciaron a la Policía que escuchaban gritos provenientes de un geriátrico. Cuando efectivos arribaron a la institución para corroborar lo denunciado, se encontraron con un panorama estremecedor: seis abuelos estaban atados a sus camas.

"¡Auxilio, auxilio!, fue uno de los gritos que detectó un vecino, que no dudó en llamar al 911 para reportar lo que estaba escuchando. Según su denuncia, los ruidos eran provenientes de un geriátrico ubicado en la calle Estados Unidos al 2477.

Cuando los policías ingresaron al lugar, dieron con un anciano atado a su cama. La explicación que brindaron desde la institución es que el adulto mayor se autolesionaba y que la medida era preventiva. Sin embargo, al inspeccionar otras habitaciones, descubrieron que otros cinco estaban inmovilizados.

Son 14 los ancianos que residen en el geriátrico. Cuando se estaba realizando la inspección, llegó el dueño del lugar que explicó el accionar del personal: “El hombre de 94 años se alteró y no se le puede dar nada para dormir porque tiene problemas cardíacos”.

En conversación con medios locales, aseveró: “Sabemos que estaba gritando y que un vecino llamó a la Policía, que no está mal, pero me molestó que me podría haber llamado a mí y prefirió llamar al 911”, expresó.

Sobre los 5 pacientes restantes, aseguró que se trataba del mismo procedimiento: "Es para evitar una tragedia", subrayó.

Vecinos de Balvanera denuncian a un hombre por amenazas y maltrato animal

Vecinos de un edificio ubicado en la localidad de Balvanera denunciaron a un hombre por amenazas de muerte y ataques físicos, que se pueden evidenciar en una cámara de seguridad del departamento.

El hombre, llamado José Conde, es señalado como una persona agresiva que hace que los vecinos vivan "atemorizados". Según los testimonios de las víctimas, Conde comenzó a intensificar su violencia después de haber vuelto de una clínica de rehabilitación.

Entre las denuncias, se encuentra el ataque con aerosoles al encargado, como también la agresión hacia un vecino, luego de que lo "agarrara de los pelos". Otros manifiestan haber sufrido insultos y escupitajos.

En uno de los videos aportados, se puede ver cómo Conde agarra de los pelos a un vecino y lo empuja contra una pared en plena discusión. En ese altercado, patea al perro contra la puerta del ascensor y lo arrastra con la correa.

La policía, que se encontraba hoy en el lugar, ya había intervenido en otras oportunidades, pero los vecinos ratifican que el hombre nunca abandona su postura agresiva y pretende, entre sus intenciones, formar parte del consejo administrativo del edificio.

“Todos tenemos miedo, por eso muchos no quieren salir a hablar. Él debe tener como cinco o seis denuncias. Tuvimos custodia por un mes por las amenazas de muerte a esa vecina que se fue del edificio”, mencionó una vecina en la televisión. Y agregó: “No sé qué solución encontrar, porque hablar con él es imposible. Por más que intentamos llevar una buena relación entre vecinos. Es muy difícil hablar con él. La situación es horrible. Hace pis en el edificio, ensucia, escupe, hay amenazas de muerte. Es un hostigamiento constante. Deja carteles en inglés que firman como White Dog”.