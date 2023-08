Urgente: detienen a cuartetero cordobés por violencia familiar contra su tía

El cantante fue detenido en la capital provincial acusado por "violencia familiar y daños", luego de protagonizar una situación de violencia con su tía de 74 años.

El cantante cordobés de cuarteto Maximiliano Pitty Murúa, de 36 años, fue detenido en la capital provincial acusado por "violencia familiar y daños", luego de protagonizar una situación de violencia con su tía de 74 años que sufrió lesiones.

De acuerdo a la información del sumario preliminar, la Justicia ya le había impuesto a Murúa una resolución restrictiva que le impedía acercarse a su tía por sus antecedentes violentos. Pese a ello, el hombre fue ayer a la vivienda ubicada en el barrio Müller de la ciudad de Córdoba y, tras protagonizar una discusión, golpeó la puerta de ingreso a la casa y como consecuencia del fuerte impacto le ocasionó lesiones menores a la mujer mayor de edad.

La mujer denunció el incidente, intervino el Polo de la Mujer local y, por decisión de la Fiscalía de Turno que interviene en la causa, fue detenido anoche e imputado por el delito de "violencia familiar y daños". Asimismo, se informó que las lesiones que sufrió la mujer fueron menores y que no necesitó asistencia médica.

Maximiliano Pitty Murúa.

Según el relato de Norma, la tía del cantante, todo comenzó cuando ella salió a buscar hierbas al frente de su casa para tomar mate y el cuartetero, que estaba peleando con sus hermanos en la calle, la vio y se le tiró encima, cayeron al piso y la golpeó. La mujer dijo que una vecina escuchó la discusión y fue a sacarlo a los gritos de "¿Qué haces, sos loco? ¿Cómo le vas a pegar a la tía?". Luego, cuenta Norma, cerraron la puerta y pusieron candado: "El cuerpo me temblaba, se me bajó la tensión", indicó a Arriba Córdoba.

Norma aseguró que su sobrino había consumido estupefacientes. "Maximiliano estaba drogado mal, gritaba como un loco, se le daban vuelta los ojos, nunca lo había visto así. Ya van como tres o cuatro veces que me hace esto, que me agrede en la puerta cuando me ve", comentó la tía del cantante.

Norma, la tía de Maximiliano Pitty Murúa. Foto: el doce.

La mujer indicó que su sobrino "no trabaja", que tiene "5 hijas" y que se "droga todo el tiempo, hace lo que quiere". Afirmó que, hasta el momento, el cuartetero nunca la amenazó con armas, pero dijo que teme por la agresividad que maneja el acusado: "Me quiere correr de esta casa, mi hermano es su papá y me dice que me vaya, que soy una agregada y que es el dueño. Tengo miedo, está muy agresivo".