Córdoba: nuevo femicidio en Villa Boedo y ya son 18 las víctimas por violencia de género en 2024

Mientras el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que hubo un femicidio cada 35 horas y se contabilizan un total de 227 asesinatos por la violencia de género en la Argentina durante los 11 meses del 2024, la provincia de Córdoba fue testigo de un nuevo caso fatal. La Policía provincial investiga el asesinato de una mujer seguido de intento de suicidio de su pareja en barrio Villa Boedo, de la ciudad de Córdoba, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con los primeros datos, una adolescente de 13 años llegó a su casa, en calle Medrado al 5800 y vio a su madre, Jésica Domínguez, sin vida y a su padre, herido e inconsciente. Al llegar, los agentes y un servicio de emergencias constataron el fallecimiento de la mujer, quien presentaba diversas heridas de arma de fuego. Por su parte, el padre de la joven y atacante tenía lesiones de arma blanca en distintas zonas del cuerpo. Autoridades provinciales señalaron que fue trasladado al Hospital de Urgencias en estado delicado.

Según información que figura en la causa, la pareja estaba separada desde hace un tiempo. Además, regía una medida cautelar de restricción y la víctima contaba con un botón antipánico, que no alcanzó a activar antes del ataque. Si bien el informe del Observatorio registró 18 víctimas fatales por la violencia machista en el territorio cordobés, medios locales informaron que las mujeres asesinadas serían un total de 13. El primer caso se registró en enero, cuando Olga Bernardi fue asesinada en Alta Gracia a manos de su hijo, quien fue detenido.

En febrero, Eugenia Villarruel, de 48 años, terminó ultimada a disparos por su padre en La Carlota. El hombre, de 75 años, se quitó la vida luego del crimen. En marzo, un niño de 2 años fue asesinado por su padre, quien se quería vengar de la madre, según la Fiscalía. Ocurrió en la localidad de General Roca.

Sin dudas, uno de los casos que tomó más repercusión fue el de la influencer Catalina Gutiérrez, de 21 años, quien fue víctima del accionar de Néstor Soto, su amigo y compañero de la carrera de Arquitectura. Tenía signos de haber sido brutalmente golpeada y algunas quemaduras, que surgieron como consecuencia de que el agresor intentó incendiar el vehículo. Soto irá a juicio oral luego de que se hayan recabado todas las pruebas necesarias, según anunció el fiscal José Mana.

Se registraron 227 femicidios en 2024: cada 35 horas, una mujer es asesinada en Argentina

Del 77% de los casos registrados por el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", la víctima tenía algún tipo de vínculo con el agresor (46% era la pareja; 16% ex pareja, 6% familiar y 9% conocido). 205 fueron femicidios íntimos de mujeres, 15 vinculados de hombres y niños y 7 de mujeres y niñas. Del 23% restante no pueden darse certezas o datos ya que no fueron registrados y un 1% era desconocido. Además, hubo 289 intentos de femicidios (265 intentos de femicidios y 24 intentos de femicidios vinculados) y 8 transfemicidios o travesticidios.

Por otra parte, el informe señala que el 62,5% de los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, lo que demuestra que las mujeres y diversidades ni siquiera están seguras en sus propios domicilios. El 14,1% en la vía pública, el 5,3% en la casa del agresor y el 18,1% restante no tiene datos registrados.

Del 1° de enero al 24 de noviembre, desde el Observatorio detallaron cómo se dieron dichos asesinatos de mujeres. El 30% fue por medio de armas blancas, el 21,6% con arma de fuego, el 18,9% por asfixia, el 10,1% a golpes, el 7% fue quemada y de un 12,3% no hay datos registrados.