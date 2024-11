Asesinaron a una nena en Córdoba y provocaron un incendio para despistar: el padrastro y un amigo fueron detenidos

Un hecho terrorífico sucedió en la provincia de Córdoba. La localidad de Brinkmann, departamento de San Justo, se encuentra sacudida luego de que una nena de 8 años fuera encontrada muerta en una vivienda que se incendió. Lejos de un accidente, la sospecha judicial es que se trató de un homicidio y por el caso hay dos hombres detenidos: uno es la pareja de la mamá de la víctima.

La Fiscalía confirmó que este individuo, llamado Matías Ezequiel Simeone, contaba con una condena reciente en su haber por violencia de género. Sin embargo, se encontraba en libertad y mató a la nena de forma manual. Luego, habría prendido fuego la habitación para despistar. El domingo por la noche, vecinos de la ciudad marcharon en reclamo de justicia por Aralí Vivas.

Todo se descubrió el pasado sábado a las 14 cuando, por un llamado telefónico, bomberos voluntarios de Brinkmann fueron alertados por un incendio que se estaba desarrollando en una vivienda de calle Caseros al 800 de aquella población. Tres dotaciones arribaron al lugar a los pocos instantes.

Después de lograr sofocar las llamas, los efectivos hallaron el cuerpo de la criatura en un primer piso de la vivienda. Fuentes de la causa señalaron que la chica estaba sola: su mamá no se encontraba en la vivienda desde hace un par de días y su pareja justo no se encontraba en la casa. Se había ausentado para llevar a tres hijos propios a otra vivienda.

No obstante, los peritos descartaron un hecho accidental y determinaron que el incendio había sido “intencional”, dado que el fuego había sido causado con una “llama libre”, según voceros de la causa. En paralelo, los forenses de San Francisco pudieron determinar que la nena no había muerto a causa del incendio, ya que no se halló monóxido de carbono en su organismo.

En el marco del trabajo llevado adelante por los investigadores de Brinkmann y Morteros, las miradas pronto se posaron en la pareja de la madre de la nena y quien habría tenido a su cargo el cuidado de la pequeña de 8 años. Simeone, de 33 años, fue localizado y detenido por orden del fiscal de instrucción Oscar Gieco.

En paralelo, al analizar filmaciones de cámaras de seguridad de la zona, los pesquisas también ubicaron e identificaron a otro sospechoso que sería amigo del principal acusado. Esta persona, identificada como Cristian Hernán Varela, de 40 años, quedó detenida en las últimas horas también por disposición del fiscal Gieco.

El caso está en plena investigación judicial y policial y se esperan los resultados de distintos peritajes, averiguaciones y testimonios de otros chicos que vivían en esa casa y que prestarán declaración en Cámara Gesell. No se descarta que, conforme avance la causa, el fiscal pueda agravarles los cargos con calificantes como alevosía o violencia de género o un criminis causae.

Tragedia: una nena de 1 año murió tras ser atropellada por su propio padre

Una beba de un año falleció el pasado viernes por la noche en la ciudad de La Falda, tras ser atropellada por un auto conducido por su propio padre. La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, a 25 kilómetros de distancia, pero no pudo ser reanimada.

El trágico hecho ocurrió en el patio de la casa de la familia. El padre de la niña, llamada Yuliana Murúa, estaba al volante de una camioneta utilitaria Kia 2700 realizando una maniobra cuando impactó accidentalmente a su hija. Según fuentes policiales consultadas por el medio local La Voz del Interior, el padre, de 37 años, no vio a la menor debido a la escasa visibilidad en el lugar

Si bien fue trasladada rápidamente desde su domicilio al hospital en un intento desesperado por salvarle la vida, el personal de salud no pudo reanimarla y constató su fallecimiento. Además, la madre de la niña también debió recibir atención médica tras sufrir una descompensación al presenciar el traumático episodio, según consignó el medio local El Doce. La principal hipótesis apunta a un accidente doméstico, aunque se realizarán las pericias necesarias para descartar otras causas.