Abuso sexual y suicidio: el ex jefe de Defensa Civil que era defendido por todos y podría ser condenado a perpetua

Diego Concha, quien era calificado como un "superhéroe" por los medios hegemónicos y los gobernadores de turno, puede ser condenado a prisión perpetua por la muerte de una joven bombero de 26 años, quien se suicidó después de presentar una denuncia por abuso sexual. Su exesposa también lo había denunciado por violencia de género.

El exdirector de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Diego Concha, supo estar blindado por el exgobernador José Manuel de la Sota y el gobernador Juan Schiaretti hasta el día de su detención en noviembre del año pasado, cuando se comprobó que había amenazado de muerte a su exesposa con un arma de fuego. Mientras estaba tras las rejas, una bombero de 26 años se animó y lo denunció por violación. Sin embargo, el acoso siguió y la chica se suicidó. En las últimas horas, la Fiscalía cambió la imputación legal contra el exfuncionario a "homicidio" por considerar que fue el responsable directo de la muerte de la joven.

Concha fue detenido, en principio, por haber cometido distintos hechos de violencia de género contra su ex esposa. En ese momento, el Gobierno de Córdoba no despidió a Concha, sino que le aceptó la renuncia “por motivos personales”. A los pocos días, Luana Ludueña (26), una bombero voluntaria de la localidad de Pilar, denunció que el exfuncionario la había violado cuando fue a una reunión con él, cerca de Villa Carlos Paz, para evaluar su ingreso al cuerpo de elite del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

En enero de este año, en medio de una depresión creciente por el ataque sexual cometido por Concha y los sucesivos aprietes sufridos a manos de un bombero que reportaba con el ex jefe de Defensa Civil, Luana se suicidó, En los últimos días, la Justicia amplió la imputación contra el sospechoso y lo imputó por los el delito de “homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones”. En caso de ser hallado culpable en un juicio, la pena podría llegar a prisión perpetua.

Además, por el ataque contra su ex esposa, Concha ya había sido imputado por el fiscal subrogante de Cosquín, Raimundo Barrera, por los delitos de “lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción”.

Tras la recalificación de la imputación, el padre de Luana, Sergio Ludueña, se mostró a favor de la medida: “Está perfecto, es lo que se merece y es lo que esperábamos. Esta resolución describe lo que realmente sucedió con nuestra hija. Pero aún faltan más responsables”.

Unos días antes de suicidarse, Luana había advertido en un posteo: “Hay momentos para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento. Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos, yo puedo morir de frío y afuera es verano. Mejor desde cero, que decir desde nunca. Saname las heridas, saname la vida”.

Y su mamá Cristina recordó que Luana le había dicho para la misma época: “Desde chica mi sueño era ser bombero, quería salvar vidas, contribuir, y se me derrumbó el mundo”.

La mujer le dijo a El Destape: “Esta nueva calificación es lo que buscamos desde que Luana murió. Concha le arruinó la vida a mi hija, la mató en vida y después la llevó a tomar la determinación que tomó. A mi hija no me la devuelven más. Pero esta resolución de la fiscal es un paliativo ante tanto dolor. Quiero que ese degenerado se pudra en la cárcel. Él y todos los que le hicieron la vida imposible”.

Sergio Ludueña, coincidió con su esposa, en que el caso de su hija tiene más responsables: “Acá también estuvo involucrado Emiliano Conti. Ahora esperamos que con Conti suceda lo mismo. Queremos perpetua para Concha, pero también que Conti vaya preso”, le contó el padre de Luana a El Doce.

Emiliano Conti es bombero y fue novio de Luana; tras la denuncia contra Concha, el muchacho defendió a su jefe y comenzó a acosar y amenazar a la chica, por lo que fue denunciado penalmente y está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada por el uso de amenaza”.

Tras el suicidio de Luana, Sergio Ludueña contó a los medios que “el día que Concha la abusó, Luana le contó a Conti; pero este tipo en vez de protegerla le pegó para que no hable, le quitó el celular al frente de mi casa y se quedó ahí como 15 minutos esperando. Conti es bombero de Ballesteros, pero tiene un cargo en el ETAC. Quería que Luana cambiara su declaración, la perseguía. La secuestró en un auto, no la dejaba bajar, la trataba mal y la acusaba”.

Hoy, tras el cambio de carátula, Sergio Ludueña le dijo a El Doce que “acá en Pilar, en el cuartel de bomberos hay cosas que ocurren y se ocultan. Cuando murió mi hija, “se robaron la ropa que tenía en el camarín del cuartel”, y agregó que “hay muchos agentes de ahí que también están involucrados con lo de mi hija y eso se sabe muy bien. Hay algunos que tienen expedientes psiquiátricos por violencia y siguen trabajando en el lugar”.

Los antecedentes

La fiscal Gómez no quiso adelantar ninguna opinión ante la prensa para no ser embestida por la defensa del exfuncionario, como ocurrió en 2016 con el fiscal Daniel Miralles de Río Cuarto, quién había imputado al viudo Marcelo Macarrón como autor material del crimen de su esposa Nora Dalmasso. Por una nota que dio al diario Puntal, Miralles fue eyectado de su cargo, por la presión y chicana judicial de Marcelo Brito, defensor del viudo Macarrón y ex fiscal General durante el gobierno de José de la Sota.

Gómez sabe que no puede opinar públicamente sobre el caso de Diego Concha, porque hasta el mismo día de su detención, fue tratado como un superhéroe por los gobernadores De la Sota y Juan Schiaretti y por los medios hegemónicos de Córdoba. Y una palabra suya puede ser tomada como adelantamiento de opinión y puede ser sacada de la causa.

Sin embargo, fuentes judiciales confiaron a El Destape que uno de los antecedentes en los que se basó la funcionaria para agravar la imputación contra el ex Director de Defensa Civil es un caso similar: Sathya Aldana Insaurralde se suicidó al no soportar los abusos a los que la sometía su propio padre.

En julio del año pasado, el padre de Sathya fue condenado a prisión perpetua por el suicidio de su hija. La joven fue abusada cuando tenía entre 8 y 14 años de edad. En 2017, cuando tenía 16 años, en una clase de Educación Sexual Integral, se animó a contar lo que le pasó y realizó la denuncia en la Justicia. La causa no avanzó y la chica se suicidó en enero de 2020. Al padre abusador recién lo detuvieron a fines de abril de 2021 y lo condenaron tres meses después. No mostró arrepentimiento.

Concha, de superhéroe a monstruo

El 14 de noviembre de 2021 hubo elecciones legislativas en el país. La noticia que copaba los medios fue el desarrollo de los primeros comicios en pandemia. Esa mañana de domingo, el director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, llegó hasta la casa donde vive su ex esposa en La Cumbre y la sometió a distintos hechos de violencia que incluyeron amenazas con un arma de fuego en su cabeza.

Ese mismo domingo a la tarde, Concha llevó por la fuerza a la bombero voluntaria Luana Ludueña y la violó en un hotel alojamiento de la localidad de Malagueño, muy cerca de Villa Carlos Paz. Como Luana vivía en Pilar, un pueblito ubicado a 50 kilómetros al sudeste de esta Capital, el poderoso funcionario citó a su víctima en Córdoba y de allí irían a la sede del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), que está ubicado cerca de Villa Carlos Paz. Pero eso no ocurrió, y el funcionario abusó sexualmente de la joven subordinada.

Luana le había contado a su mamá Cristina que en una primera reunión mantenida con Concha, este le había advertido que “él decidía quién entraba y quién salía del ETAC”, que seguiría analizando su foja y que la llamaría a otra reunión. En sus denuncias ante el Polo de la Mujer y la fiscal Gómez, Luana recordó que durante ese primer encuentro el director de Defensa Civil “fue demasiado amable” al ofrecerle insistentemente equipamiento de bombero como guantes y borceguíes; y que la citó para otra reunión evaluatoria para el domingo 14 de noviembre, fecha de las elecciones generales legislativas.

Ese segundo encuentro se realizó en un bar de Córdoba Capital; pero al llegar al lugar, Concha invitó a la joven a subir a su camioneta para ir a otra dependencia y hablar detalladamente sobre el funcionamiento del ETAC y de las tareas a cumplir: "Pero el tipo la llevó a otro lugar en contra de su voluntad y abusó de ella”, contó Cristina.

Tras la denuncia, a Luana le dieron un botón antipánico, pero a las pocas semanas se lo retiraron: Concha no presentaba un riesgo para sus víctimas y tampoco un riesgo procesal, le dijeron

Por el estado psicológico, dejó de ser bombero. Pero se alistó como voluntaria en los centros de testeo y vacunación contra el Covid-19. El lunes 10 de enero pasado, Luna estaba trabajando en el vacunatorio del Orfeo Superdomo en la zona norte de esta Capital, cuando se acercó Emiliano Conti y le reprochó duramente la denuncia contra Concha. Esta nueva denuncia la tomó el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, quién dispuso que le entreguen nuevamente el botón antipánico. Tras la muerte de Luana, ambas causas las agrupó la fiscal Jorgelina Gómez.

“Renuncia por razones personales”

El viernes 26 de noviembre del año pasado, un frío tuit subido a las 19.34 por orden del ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, señalaba que Concha había renunciado a su cargo por razones de carácter personal: “Informamos que en horas de la mañana, Diego Concha presentó su renuncia al cargo de Director General de Protección Civil por razones de carácter personal. La misma ha sido aceptada”.

Ese mismo día a la siesta, cinco horas antes del tuit del Ministerio de Seguridad cordobés, la ex esposa de Concha, una reconocida bombero voluntaria del Valle de Punilla lo había denunciado por violencia de género: “Ayer, aproximadamente a las 14.30 horas, después de haberle receptado el testimonio a la señora ex pareja de Diego Concha, decidimos la imputación y la orden de detención se libró y se ejecutó en horas de la noche, de modo tal que está detenido el ex funcionario provincial. En la mañana de ayer (viernes) o en las últimas horas de antes de ayer (jueves) se le tomó una denuncia en Córdoba a la señora, en el marco de violencia familiar y ahí sí ella hizo referencia a hechos de violencia física, violencia psicológica, amenazas; de modo que encontrándome yo a cargo de la Fiscalía de Cosquín, por licencia de su titular, la doctora (Paula) Kelm, me trasladé hasta la sede e hicimos comparecer a la señora para que nos brindara un testimonio”, detalló el fiscal Raimundo Barrera a los medios, entre ellos a El Destape.

Cerca de la medianoche del mismo viernes 26 de noviembre, Concha fue detenido por orden del fiscal Barrera, quien lo imputó de los delitos de "lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción". El Gobierno de Córdoba encubrió hasta último momento a su funcionario, no lo despidió.

La ex pareja de Concha denunció que desde que se separó –aproximadamente en junio de 2021-, comenzó el hostigamiento y las amenazas, personales y telefónicas. La mujer integra el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes , un grupo de elite dependiente del Ministerio de Seguridad y de la Dirección de Defensa Civil destinado a la especialización de efectivos en el combate del fuego y ante catástrofes naturales; el mismo lugar donde quería ingresar Luana Ludueña.

