Las insólitas excusas de los "banquineros" ante agentes de Seguridad Vial

Agentes de la ANSV detuvieron y sancionaron a varios conductores por utilizar la banquina en situaciones que no indicaban emergencias. Las justificaciones.

Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial registraron a tres conductores que se encontraban en infracción al circular por la banquina de la Autopista Buenos Aires-La Plata, Acceso Oeste y Autopista Ricchieri. Al ser detenidos, brindaron excusas insólitas para justificar su comportamiento. Cabe recordar que la utilización de la banquina solo está permitida en situaciones de emergencia.

En esta ocasión, diversos agentes en moto de la ANSV, perteneciente al Ministerio de Transporte de la Nación, detuvieron a un costado de la autopista a los conductores en infracción. "Me la mandé, discúlpeme. Estoy yendo a ver a mi ahijado, me quedé dormido y lo operan de las amígdalas...", comenzó el primero. El agente le dejó en claro que eso no era una emergencia y que por dicha razón, debía labrar un acta.

El segundo conductor, al consultarle la razón por la cual estaba utilizando la banquina, no reconoció su error, dijo que no tenía "ninguna" emergencia que atender y argumentó: "Me desvié justamente porque vi que se estaban adelantando y continué". Luego le dio la razón al agente de tránsito y "reconoció" que circuló por donde no debía. Al igual que el primero, se quedó allí hasta que labren el acta correspondiente.

El último caso fue el de una mujer que argumentó la utilización de la banquina con un "llego tarde". Frente a esto, el agente subrayó: "Está bien, eso no catalogó nunca como emergencia, ¿si?". Dichos controles, coordinados por la ANSV y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se realizan diariamente en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.



Cabe destacar que circular por la banquina está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito, y su uso solo está permitido en situaciones de emergencia. "Las banquinas deben ser espacios seguros para maniobras de emergencia ante situaciones específicas como pinchaduras, desperfectos mecánicos, entre otras. Nunca para detenerse o para circular más rápido, poniendo riesgo la propia seguridad y la de los demás", señalan en la página oficial del Gobierno nacional.

El proceso de detección de banquineros -desde que se los divisa hasta que se los infracciona- se puede dar mediante dos modalidades: por un lado, a través de los drones que toman imágenes e identifican a los conductores y por el otro, por controles realizados por agentes motorizados. En el primer caso, las imágenes son procesadas en el Centro de Monitoreo de Seguridad Vial donde se confecciona el acta de infracción y luego de lo notifica; mientras que en el segundo, se detiene inmediatamente al conductor y se lo notifica en el momento.