Feroz golpiza policial a un pasajero adentro de la estación Constitución

En el marco de la represión en Constitución, se difundió un video en el que se ve como un efectivo de la Policía Federal le pegó a un hombre con una macana.

En el marco de la represión policial del jueves en la estación Constitución, un efectivo de la Policía Federal le propició una feroz golpiza a un hombre que no mostraba resistencia. En los videos que se viralizaron en redes sociales, se vio como, si bien el señor intentaba salir de la situación, el policía le seguía pegando con una macana. Los usuarios ingresaron a Constitución después de que el servicio del Tren Roca estuviera frenado durante horas por una medida de fuerza en las vías a la altura de la estación Kosteki - Santillán.

"Yo no hice nada y me pegó un macanazo", dijo un joven en diálogo con IP, mientras señalaba al efectivo que también le pegó al otro hombre, mayor que él. Además, mostró su nuca, que estaba manchada con sangre producto de los golpes con la macana.

Luego, el protagonista del video habló con el mismo medio, a la vez que mostraba la herida que los golpes le dejaron en la cabeza y que hicieron que su ropa quedara manchada con sangre. "Me pegó la Policía, estaba pasando para acá", dijo el hombre al dar su versión de los hechos.

Otro manifestante que estaba en la escena también apuntó contra la Policía Federal. "La Policía reprimió a la gente que quería entrar, a los trabajadores. La Policía nos pega siempre. Cansados de que nos roben los delincuentes y le pegan a los trabajadores", expresó. "Somos gente laburadora, ¿a vos te parece que el hombre esté así?", dijo otro usuario del Roca, mientras señalaba al hombre víctima de la golpiza. Con ayuda de otras personas que estaban en Constitución, el hombre se dirigió luego a que le hicieran primeros auxilios.

Segundos después, una mujer cuestionó también el funcionamiento del tren, que estuvo parado desde las 12.30 por la protesta en Avellaneda. "Todos los días es un quilombo, si no hay cancelaciones se cagan en la gente. Salimos de laburar y tenemos que estar esperando un hora, una hora y media, te cancelan el tren y no te dicen nada", dijo, mientras que otra señora señaló, a minutos de las 18 horas: "Siempre pasa lo mismo, los que trabajamos siempre tenemos que bancarnos lo peor, y encima vienen a maltratarnos. Por favor, que cambie algo ya, no puede ser. A las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, miren a la hora que nos tenemos que ir".