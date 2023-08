Amenaza de bomba en Constitución: alerta por la suspensión del servicio de trenes y subtes

Según pudo confirmar El Destape, la amenaza ingresó por el 911 de la Policía, indicando que había una bomba en el interior de una formación del tren. Qué pasará con el subte y el tren.

Un llamado telefónico por una amenaza de bomba puso en alerta a la zona de Constitución. Según pudo confirmar El Destape, los pasajeros del subte C se vieron obligados a salir por la Plaza Constitución y no pasar por la estación de trenes. Por el momento, el servicio del Tren Roca no se vio suspendido.

La amenaza ingresó por el 911 de la Policía, indicando que había una bomba en el interior de una formación del tren. Actualmente se encuentra trabajando en Constitución la brigada de Explosivos, revisando con peritos y canes el perímetro. La Policía Federal se encuentra evacuando la estación y realizaron cortes de arteria en el lugar.

Fuentes de Trenes Argentinos informaron a este medio que se hizo una revisión del Marplatense y pudo "salir sin problemas", por lo tanto, el operativo de seguridad no afecta el servicio de trenes hasta el momento.

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) desplegó esta mañana un operativo en el hall de la estación de Constitución tras recibirse una amenaza de bomba en el 911, Según fuentes de las empresas del servicio de trenes y de subtes, por el operativo se mantuvo cerrado el acceso de combinación a la estación del tren Roca con la estación cabecera de la línea C del subte y se procedió a evacuar a los pasajeros por una puerta lateral.

Aclararon, no obstante, que ambos servicios continuaron operando, aunque mientras duró el operativo los trenes desde Constitución partieron sin pasajeros.

En tanto, la calle Brasil, entre Lima y General Hornos, en el ingreso principal de la estación, estuvo cerrada al tránsito mientras duró el operativo y el SAME dispuso ambulancias por precaución. Se labraron actas bajo la carátula de "Intimidación Pública" e interviene el juzgado federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo.