Esta patología afecta especialmente a los adultos mayores.

La enfermedad del Mal de Parkinson es una de las que más afecta en todo el mundo y, de hecho, un estudio llevado a cabo en las últimas horas reveló incluso por qué algunas de las personas que la sufren también tienen alucinaciones cada tanto. El mismo analizó las imágenes cerebrales y de robótica de ciertos pacientes y puso en relieve que existe una desconexión frontal-temporal que podría explicar por qué estos individuos creen que pueden "ver fantasmas".

Según especificaron los científicos del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (España), en conjunto con los colegas de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) y con miembros del Instituto Federal Suizo de Tecnología, alrededor de la mitad de los que padecen esta patología experimentan alucinaciones de presencia, lo que les hace sentir una sombra cercana “corpórea”.

Sin embargo, este tipo de fenómenos son muy difíciles de estudiar por su naturaleza espontánea. De acuerdo con el profesor Olaf Blanke, del Instituto Suizo, “el sistema es bastante simple: un robot está frente al paciente y mide sus movimientos, mientras que un segundo robot le envía señales al individuo que estamos probando, que son pacientes con Parkinson por un lado y otros sanos, por el otro".

"Y luego, cuando induzcamos una falta de coincidencia, los robots trabajan en coordinación para analizar la condición en la que se produce la ‘alucinación de presencia’", profundizó el especialista. Este tipo de cuestiones menores a menudo ocurren antes que otros síntomas típicos como los temblores y la rigidez muscular. En ese sentido, es probable que aquellos que cuentan con alucinaciones más graves tengan un mayor deterioro cognitivo a medida que de desarrolla.

Joseph Rey, uno de los hombres que ha pasado por estas incómodas vivencias, precisó: “Se sienten como ángeles protegiéndome. No me hacen daño. Me siguen a todas partes. Es reconfortante en cierto modo, porque no estoy solo”. Si bien la enfermedad se ha definido tradicionalmente como un trastorno del movimiento, algunos también padecen síntomas mentales como la psicosis, la depresión, el deterioro cognitivo e incluso la demencia.

Qué es el Mal de Parkinson

Se trata de una patología progresiva sin cura del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces, empiezan con un temblor apenas perceptible en una sola mano, aunque luego van empeorando. El poco o mal pulso es normal, aunque además suele causar la rigidez en el organismo.

Alrededor de diez millones de individuos en el mundo la padecen, en su mayoría mayores de 50 años, y aproximadamente un millón de ellos viven en Estados Unidos.