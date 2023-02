Legisladores nacionales y porteños exigieron Justicia por el policía desaparecido

Desde el FdT denunciaron "retrasos" y "obstrucción" por parte de la Justicia en la causa que investiga la desaparición del agente de la policía porteña Arshak Karhanyan.

Legisladores nacionales y porteños del Frente de Todos (FdT) junto con familiares e integrantes de la comunidad armenia reclamaron, una vez más, que haya justicia en la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan, joven integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "Suscita una gravedad muy importante que haya vuelto a haber en democracia una desaparición", dijo Paula Penacca sobre lo sucedido hace cuatro años. "No importa si está con vida o sin vida, quiero saber todo. A veces no tengo tanta fuerza para estar buscando todo el tiempo", dijo la madre del joven entre lágrimas.

"Esta situación ha sido ocultada por la Ciudad de Buenos Aires", denunció Penaca en el inicio de la conferencia de prensa que se realizó en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo del Congreso de la Nación.

La legisladora nacional estuvo acompañada por sus compañeros y compañeras del FdT como el senador Mariano Recalde; y la legisladora porteña Victoria Montenegro; además de la madre de Karhanyan, Vardush "Rosita" Datyvian, entre otros. Karhanyan fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019, en el barrio de Caballito luego de comprar una pala en un comercio de la zona. Minutos antes, una cámara de seguridad lo captó hablando con un compañero suyo de la Policía. Desde entonces no se sabe qué pasó y diferentes errores en la causa hacen sospechar de una desaparición forzada. Por su parte, en reiteradas ocasiones, la familia del agente denunció irregularidades en la pesquisa

"Estamos acá a los efectos de recordar la desaparición de Arshak, de seguir reclamando y preguntándonos dónde está, de reclamar la acción que debería haber tomado desde el primer momento el Gobierno de (jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, que desde la Justicia se lleven adelante las acciones necesarias para investigar, para clarificar este caso, sobre todo para poder encontrarlo, creo que este es el deseo que nos une a todos y a todas", sostuvo Penaca ante la prensa.

Allí, también, indicó se encontraban integrantes de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, que trabaja junto con la familia y que hace dos años se presentó como querellante en la causa. "Entendemos un retraso y un nivel de obstrucción de la Justicia en avanzar en la investigación de esta causa desde el primer momento", denunció la legisladora nacional.

En la conferencia de prensa, Montenegro marcó lo que consideró las principales preocupaciones en torno al caso. En esa línea, afirmó que se "borraron pruebas", que la familia demoró ocho meses en acceder a la causa, que de las "miles" de cámaras que hay en la Ciudad "no hubo una sola en funcionamiento para ver qué pasó".

"Nos parece muy gave que el jefe de Gobierno porteño no haya tenido un minuto para recibir a la madre de un agente desaparecido", señaló la legisladora porteña y, también, hizo énfasis en las posibles vinculaciones de la fuerza a la que pertenecía Arshak. "Nosotros estamos cumpleindo 40 años de democracia y dijimos que nunca más iban a desaparecer personas en nuestro país. No estamos dispuestos y dispuestas a naturalizar la desaparición de personas, no estamos dispuestos y dispuestas a que el Estado desaparecza personas y que nadie las busque, vamos a seguir acompañando a esta familia, preguntando dónde está, qué hicieron con él y por qué lo desaparicieron", indicó.

En la víspera del aniversario por la desaparición, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y la legisladora Montenegro apuntaron contra el juez Alberto Baños por "apañar" a la Policía de la Ciudad en la investigación, mientras que el magistrado sostuvo que no tiene "críticas que hacerle" a esa fuerza. El organismo estatal, en tanto, hace dos años se presentó como querellante en la causa, según lo dispuesto por la oficina integrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se pide a las autoridades que se investigue como desaparición forzada a dos años de no conocer su paradero. "Por todo lo que sucedió hay una trama de encubrimiento por parte de la Policía de la Ciudad, que está apañado también por el juez Baños", aseguró Pietragalla Corti en diálogo con Télam.

El funcionario mencionó entre las irregularidades de la causa que no se resguardaron las cámaras del 24 de febrero de 2019, día de la desaparición de Karhanyan, ni se pidieron las imágenes para saber qué hizo el agente Leonel Herba, el último en verlo, después de encontrarse con el joven. Además, agregó que se reseteó de fábrica el celular de Karhanyan en el peritaje realizado por la división Cibercrimen.

NOTICIA EN DESARROLLO...