Quién fue Claudia Pia Baudracco: la militancia de una activista clave para los derechos de las personas trans

Cada 18 de marzo en Argentina se celebra el Día de la Promoción de los derechos de las personas trans. La fecha fue establecida en conmemoración al fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, una figura fundamental del activismo por los derechos de la comunidad LGBT y que siempre buscó evidenciar la violencia sistemática hacia el colectivo. Su muerte fue un día como hoy pero en 2012, a pocos meses de la sanción de la Ley de Identidad de Género por la que tanto luchó.

Baudracco fue la fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) en 1993, junto a María Belén Correa y otras activistas. Su objetivo era crear una red nacional de personas trans que trabaje para el cumplimiento de los Derechos Humanos a través de estrategias comunitarias, de fortalecimiento y de incidencia política para la promoción de políticas públicas inclusivas. Fue formada por un grupo de mujeres en respuesta a la persecución y el abuso policial, algo por lo que luchó toda su vida.

Frente a esta asociación, que luego pasó a integrar a la comunidad Transgénero y Transexual, lideró las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de distintas provincias, herencia de los edictos de la dictadura militar y persecutorios de las trabajadoras sexuales.

"Si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté y por suerte me saqué una gran mochila, que era la de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volvería a nacer trans porque así soy feliz"- Claudia Pía Baudracco.