La justicia prefiere no juzgar a Pierina Nochetti

*Desde Necochea

“Esto ya fue muy lejos, afectó mi salud mental, sufro violencia laboral, me he quedado sin una sola hora extra, no puede dilatarse más. A nadie le deseo esta exposición por una foto de espaldas”, le dijo Pierina Nochetti, al juez Ernesto Juliano en la primera audiencia de un juicio en su contra, acusada de haber pintado en una pared la pregunta ¿Dónde está Tehuel? Y lo cierto es que esta artista plástica, docente y trabajadora municipal en Necochea lleva dos años procesada por este hecho calificado como “daño agravado” con una sola prueba material: una foto en la que se la ve de espaldas y que se aportó como parte de la denuncia que realizó su superior jerárquica en la Municipalidad, Mariella Ceredino y la funcionaria de Desarrollo Social de la misma municipalidad,María Sol Castrillón, que no asistió al inicio del juicio aludiendo a un cuadro de estrés.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hoy, miércoles 30 de octubre, se abrió la posibilidad para que esta acción penal se extinga. El fiscal José Luis Cipolletti, a cargo de la UFI 1 Necochea ofreció una resolución alternativa al conflicto a través de un acuerdo de conciliación al que se buscará llegar mañana viernes a partir de las 11 de la mañana. La celeridad fue un pedido expreso de la defensa representada por Francisco Arrospide. El juicio ya fue suspendido el año pasado, el hecho sucedió en “una fecha indeterminada de febrero de 2022” -según la acusación leída en la sala- y Pierina Nochetti lleva todo este tiempo con un proceso abierto que restringe sus movimientos, que le ha hecho perder alumnes de su taller y que también deja la puerta abierta para la discriminación laboral y salarial que viene denunciando. “¡275 mil pesos estoy cobrando! ¡Esto se tiene que terminar, que la conciliación sea mañana!”, así cerró frente al tribunal su aceptación a esta chance de acuerdo.

Casi dos centenares de activistas filtraban sus voces dentro de la sala de audiencias del Tribunal Correccional Nro 1 de Necochea. Habían llegado de otras ciudades y pueblos cercanos, también desde Caba y más allá. El juicio contra Pierina por ejercer el derecho a la protesta social, de indagar sobre la suerte del pibe trans de 21 años, Tehuel de la Torre, desaparecido desde 2021, es un caso testigo de criminalización y hostigamiento contra una lesbiana, reconocida activista por los derechos humanos y lgbtiqnb y a eso responde la movilización y el interés de Amnistía Internacional y el Cels que presentaron un amicus curiae en favor de Pierina y del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), que envío a la abogada Ileana Arduino como veedora del proceso. También estuvieron presentes funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

La pregunta que cae de maduro es ¿por qué la insistencia en sostener un proceso penal en el que no hay víctimas -o mejor dicho, hay una “víctima difusa” que serían todas las personas que habitan Necochea, por la pintada de una pared de uso público, representadas por la Municipalidad- y a la vez busca condenar a quien pide por una víctima concreta? La mamá de Tehuel de la Torre estuvo presente en la audiencia y acompañó a Nochetti a la salida del Tribunal: “Todo esto es muy injusto, no quiero que le pase a ninguna persona más, menos por preguntar por mi hijo, que sigue desaparecido”.

Ocho activistas transfeministas más fueron judicializadas en San Juan, San Luis, La Rioja y Salta por haber hecho pintadas después de las movilizaciones del 8 de marzo de 2022, después de que trascendiera la criminalización de la artista de Necochea. Antes de los violentos discursos de odio emitidos por Javier Milei contra los feminismos, antes de que se naturalizaran esos discursos en medios de comunicación y pantallas de streaming, marco necesario para la eliminación del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y de prácticamente todas las políticas destinadas a la prevención de la violencia por razones de género, identidad de género u orientación sexual; los feminismos ya se encontraban con una creciente persecución en territorios gobernados por fuerzas conservadoras. Sin embargo, la estigmatización y el borramiento de hechos gravísimos como el lesbicidio de Barracas -en el que fueron asesinadas tres y una sobrevivió pero con heridas profundas-, sumados a la represión a la protesta social, el hambre y el ajuste a toda política de reparación y acompañamiento que desplegó Javier Milei hacen que este juicio sea también emblemático para los movimientos transfeministas y Lgbtiq+.

¿Cuál es el bien o la persona a la que se protege sosteniendo este juicio penal? insistió Eldestapeweb frente al fiscal Cipolletti, la respuesta es técnica, refiere a la víctima difusa que representa la Municipalidad. “Yo no quisiera insistir en la acción penal, mucho menos quiero que me digan quiénes más estaban en la foto con la acusada ¿para qué voy a querer procesar a dos personas más? Esta causa estaría archivada si no se hubiera insistido en la denuncia, el aporte de pruebas y testigos; cuya validez se vería en juicio, pero lo importante es desescalar. Vamos a insistir en la conciliación”.

“¡Sigan cantando que de adentro se escucha!”, arengó Higui de Jesús desde la vereda a les activistas que acampaban frente al Tribunal en un día de calor apabullante, completamente atípico para Necochea en octubre. Higui sabe que las voces activistas suenan como canciones cuando se está en el lugar de les acusados. A ella la procesaron por homicidio cuando se defendió de una violación correctiva -un grupo de hombres la atacó para “enseñarle” a dejar de ser lesbiana- y logró que se la absolviera por haber actuado en legítima defensa gracias al acompañamientos de los activismos lgbtiq+ y transfeministas.

Una masiva entrada en las aguas heladas del mar Argentino cerró el primer día del juicio contra Pierina Nochetti, había algo de festejo en ese chapuzón federal y colectivo de un centenar de defensores y defensoras de Derechos Humanos. Así como empezó, la acusación se redujo a una invitación a una resolución alternativa. Esta vez -como en otras- justicia es que la justicia penal deje de intervenir en la protesta social. Queda pendiente buscar reparación para la acusada por la marginación en su lugar de trabajo y por los daños que implica haber estado procesada durante casi tres años. Mañana, a las 11, serán dichas las últimas palabras