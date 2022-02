El crudo relato de una familiar de uno de los internados por cocaína adulterada

En declaraciones radiales, una mujer contó cómo vio llegar al Hospital San Bernardino de Hurlingham a personas con los mismos síntomas por la ingesta de cocaína adulterada.

Una familiar de una de las personas que permanece internada en el Hospital San Bernardino en Hurlingham por ingesta e intoxicación de cocaína envenenada brindó un crudo testimonio al aire de Radio Con Vos en el que expresó: "Vi cómo llegaba la gente con los mismos síntomas diciendo que era veneno lo que les habían puesto".

María Morales es familiar de una de las 49 personas que continúan internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, por la aparente ingesta de cocaína envenenada, que causó al menos 20 muertos. "Me quedé hasta las dos de la mañana y vi cómo llegaba la gente con los mismos síntomas diciendo que era veneno lo que les habían puesto", informó.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió durante la tarde de este miércoles un alerta ante la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de "cocaína adulterada".

"Mi excuñado pudo llegar a pedirle ayuda a un vecino que lo llevó al hospital. Lo que sabemos es que, después del partido, con un amigo fueron a comprar (droga). Su amigo estaba consumiendo en el auto, se desplomó y falleció. Mi excuñado manejaba, también se descompuso, pero llegó a pedir ayuda”, relató Morales.

En la misma entrevista, la mujer explicó: "Del hospital mucho no nos dicen, pero lo que sabemos todo es lo que consumió, veneno de ratas. Por los síntomas que tuvieron, ya que se reventaron por dentro, se les hinchó la boca, concluyen eso. Todos los pibes que llegaban tenían los mismos síntomas y decían que era veneno”. "Hasta las dos de la mañana de hoy que me quedé en el hospital la gente seguía llegando", insistió.

En ese sentido, sobre el posible origen de la droga en el asentamiento llamado "Puerta 8", ubicado en Tres de Febrero, que es investigado por la Justicia, la mujer aclaró que no conoce el sitio ni si su excuñado consumía con regularidad o no drogas, mucho menos cómo las adquiría. "Es la vida íntima de él, no sé si lo hace de vez en cuando o siempre”, sintetizó.