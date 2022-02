Cocaína envenenada: qué es y para que sirve la "piperidina", sustancia con la que cortaron la droga

Lo confirmó el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, a una semana de que se conozca la muerte de una veintena de personas por cocaína envenenada. Fue tras el análisis de un laboratorio privado. Cómo sigue la causa.

A una semana de la muerte de 24 personas por el consumo de la cocaína envenenada, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó la droga estaba adulterada con una sustancia llamada piperidina, un "precursor del fentanilo". El hallazgo fue tras una análisis de un laboratorio privado.

"Ese es el precursor que encontramos en la droga adulterada que mató a tanta gente. Se puede fabricar en cualquier lado porque no es detectable: no tiene olor, no tiene sabor", detalló el médico Rodrigo Salemi, que fue estuvo en uno de los laboratorios donde se analizó una muestra de la droga envenenada luego de los allanamientos en el asentamiento Puerta 8.

Según explicó, "la piperidina es un precursor del fentanilo, el cual se clasifica dentro de los opioides, sustancias que son anestésicos y analgésicos". Según aclaró Berni esta sustancia tóxica "estaba en forma de clorhidrato, pero no como clorhidrato de cocaína".

Qué es la piperidina

La piperidina es un líquido claro e incoloro y, entre sus aplicaciones, se utiliza para la fabricación de aromatizantes, solventes, mientras que además se usa en la industria farmacéutica, entre otros rubros. También en la producción de caucho, resinas y otras substancias químicas.

Esta sustancia puede provocar complicaciones al ser inhalada, entre los cuales se encuentran:

irritación nasal

irritación en la garganta

tos

sibilancia (respiración con silbido)

Al entrar en contacto con la piel:

irritación

quemaduras severas

Efectos posteriores de exponerse a la piperidina:

náuseas

vómitos

salivación

dolor abdominal

dolor de cabeza

mareos

debilidad muscular

fatiga

depresión e irritabilidad

En tanto, entre otros riesgos para la salud a largo plazo pueden presentarse efectos crónicos en el hígado y los riñones.

Cómo sigue la causa de la cocaína envenenada

El juez de Garantías de San Martín Mariano Grammatico Mazzari sugirió al fiscal del caso que acuse de "homicidio por envenenamiento" a los sospechosos que fueron arrestados en el búnker del asentamiento Puerta 8, donde se vendió la droga adulterada que además de provocar la muerte de 24 personas dejó un saldo de más de 80 intoxicados. Es un delito que se castiga con prisión perpetua.

En tanto, dejó formalmente detenidos a los seis aprehendidos por la cocaína adulterada. De esa manera podría complicarse la situación de los detenidos por las muertes de Nicolás Matías Campos, de 18 años; Luis Alberto Rodríguez, de 26; Iván Daniel Ávalos, de 21; Mauricio Adrián Balcarce, de 29; Gabriel Héctor Faudez, de 47, y Priscila Micaela Faundez, de 19.