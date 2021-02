Los Metrodelegados manifestaron que se encuentran en "estado de alerta" y acusaron a Metrovías de "imponer la obligatoriedad de concurrencia" a trabajadores mayores de 60 años. Además, en otra parte del reclamo, piden al gobierno de la Ciudad un plan de vacunación que los incluya.

En un comunicado, desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro aseguraron que la empresa "rompe la paz social e intenta provocar un conflicto". Desde la compañía señalaron que que en los decretos presidenciales que liberan a los trabajadores de mayores de 60 años de la obligación de concurrir al lugar de trabajo, "exceptúan a los servicios, en los cuales la empresa puede convocar quienes tengan entre 60 y 65 siempre que no integren grupos de riesgo".

Tras recordar que "desde el inicio de la pandemia el Puesto Central de Operaciones y las cabeceras operan con supervisores mayores de 60 años, de lo contrario no hubiese habida servicio", aseguraron que tanto desde APSESBA (gremio de supervisores) y UTA "acompañan la medida de convocar a guardas, conductores y maniobristas de ese grupo etario, a quienes se le realiza exhaustivos exámenes médicos antes de que vuelvan a servicio.

Por otro lado, el gremio que encabeza Roberto Pianelli aseguró en el texto que denuncian "la intención de la empresa Metrovías de imponer la obligatoriedad de concurrencia a sus puestos habituales a trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años". Además, aseguró que ellos "se encuentran expresamente excluidos de tal deber, por ser parte de los grupos de riesgo".

En este sentido, aseguraron que mientras el porcentaje de casos positivos de COVID-19 en la Ciudad es alrededor del 3% en la población de trabajadores del subte ese número "ha superado el 9% y agregan que se lamentan "los 330 casos positivos, 6 casos fatales, de los cuales tres corresponden a mayores de 60 años". Asimismo, recordaron: "No podemos olvidar que, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el propio Gobierno de la Ciudad, en la franja de 60 a 69 años, que es el grupo al que Metrovías pretende forzar a retomar sus tareas habituales, el índice de letalidad de Covid-19 asciende al 5,65%".

Más allá de este reclamo sobre la empresa, las agrupaciones sindicales protestarán frente a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad y realizarán un petitorio para que haya un plan de vacunación que incluya a los trabajadores del subte de manera inmediata.

Recalde cruzó a Rodríguez Larreta: "Debería haberse vacunado"

Junto con los reclamos de diferentes gremios, también hay grandes críticas a la campaña de vacunación en Ciudad. El senador nacional Mariano Recalde (Frente de Todos) cruzó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no haberse vacunado contra el coronavirus. “Debería haberse vacunado para cuidarse y no contagiar a los demás. Por no vacunarse pudo haber contagiado a otros".

En declaraciones a FM La Patriada, el senador afirmó sobre Larreta: "Debería ser más explícito y promotor de la vacuna”, dijo el referente de la oposición porteña. Por otro lado, confirmó: “Me gustaría liderar el PJ de la Ciudad”.