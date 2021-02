Levantaron el paro previsto para hoy en los subtes

Los Metrodelegados anunciaron la suspensión de la medida de fuerza convocada para hoy, entre las 19 y las 22, contra la decisión de la empresa Metrovías de obligar a los trabajadores mayores de 60 años a desempeñar tareas presenciales en el contexto de la pandemia de coronavirus.



La decisión fue tomada por el gremio luego de que la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires convocara para el lunes a una mesa de diálogo que integrarán Metrovías y el gremio para resolver el conflicto.



“Celebramos que se convoque esta mesa de diálogo para resolver esta situación. Es importante que haya una convocatoria. Hace tiempo que planteamos que no se podía obligar a los trabajadores mayores de 60 años a volver a trabajar. El derechos a la salud debe estar por encima del derecho a viajar”, indicó el secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Enrique Rosito, en declaraciones a C5N. En ese sentido, el dirigente gremial indicó que tras la reunión, es posible que se convoque a un plenario de delegados para evaluar los pasos a seguir.



La organización sindical, que lideran Roberto Pianelli y Néstor Segovia, informó ayer en un comunicado acerca de una jornada de protesta y de "autodefensa" que hoy iba a continuar tras el paro realizado el miércoles, entre las 6 y las 9. La medida de fuerza fue decidida en rechazo de "los descuentos salariales ilegales sufridos por el personal mayor de 60 años y la ausencia absoluta de diálogo".



Los sindicalistas reseñaron que el conflicto se originó por "la ilegal decisión de la concesionaria de obligar a los trabajadores mayores de 60 años a prestar servicios de forma presencial, aunque están exentos por integrar los llamados grupos de riesgo". También sostuvieron que existe "un recrudecimiento de los contagios por COVID-19 y, en el ámbito de subterráneos, los riesgos son muy superiores a los de otros espacios como consecuencia de la ausencia de ventilación en los túneles", remarcaron los gremialistas.



El gremio ratificó su voluntad de diálogo y convocó nuevamente a "la reflexión" a Metrovías y a los funcionarios porteños sobre "la responsabilidad que les cabe en la resolución de un conflicto no provocado por los trabajadores", concluyó el documento.



Los trabajadores paralizaron el miércoles las tareas entre las 6 y las 9, en el comienzo de un plan de lucha gremial "en resguardo de la salud y la vida del personal", en tanto la empresa sostuvo que las protestas son "injustificadas" e impiden el traslado de "esenciales".



Metrovías había asegurado que solo convocó a 48 trabajadores de entre 60 y 65 años, de los cuales "algunos prestan servicios y, otros 35, no se presentaron al examen médico", dijo. Para el gremio, en cambio, ya hubo 330 casos de contagios por coronavirus confirmados y seis fallecidos, de los cuales tres eran mayores de 60, que integraban los grupos de riesgo.



Pianelli y Segovia habían denunciado el lunes último que Metrovías "rompe la paz social e intenta provocar un conflicto" al obligar al personal mayor de 60 años a concurrir a sus puestos laborales habituales, por lo que había determinado el estado de alerta del gremio.