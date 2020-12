"Quiero hacer una denuncia contra la empresa SEC S.A. de acarreo del Gobierno de la Ciudad. El 30 de septiembre se llevaron mi auto por mal estacionamiento y cuando fui a retirarlo, mi vehículo no se encontraba", dijo Yanina Degorgue en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El gobierno porteño intimó a la empresa, que tiene la concesión vencida desde 2001, a corroborar este relato y realizó una denuncia por averiguación de ilícito.

Según contó Yanina, "supuestamente se lo dieron a una persona cuya identidad no existe. Ellos tampoco quisieron mostrarme el video de la persona que retiró el auto y yo fui a hacer la denuncia pero nadie me da bola. No se nada de mi auto, ni siquiera tiene un pedido de secuestro. Quiero pedir por favor que me ayuden".

Ante la consulta de El Destape, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad explicaron que el auto fue removido "porque estaba estacionado en una parada de colectivos sobre av. De Mayo al 800. La denunciante declara que fue a retirarlo a la playa de Sarmiento y Carlos Pellegrini pero en ese momento no contaba con la documentación correspondiente ni podía acreditar que era la titular del vehículo (no tenía la transferencia hecha)".

Al tomar conocimiento del hecho por redes sociales el viernes 28 de noviembre, la Secretaría "se comunicó con la denunciante e inmediatamente intimó a la empresa a corroborar lo relatado en el video por la denunciante. Además, se realizó la correspondiente denuncia a la Justicia por averiguación de ilícito", detallaron y explicaron que en estos momentos "se están verificando las cámaras de seguridad de la playa y constatando los registros y documentación".

El drama de las grúas

Hace dos semanas, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley para extender y ampliar el sistema de acarreo a toda la Ciudad pasando de dos empresas a tres. En este caso, el rol estará puesto en la participación de los vecinos que podrán denunciar malos estacionamientos que afecten a la convivencia. En el mismo texto se incluye la habilitación para realizar un llamado a licitación y poner en orden algo que funciona de forma irregular hace 20 años. Las compañías actuales, SEC y STO, funcionan con concesión vencida y prórrogas automáticas de contratos.

Según datos del gobierno porteño, requeridos por El Destape mediante un pedido de acceso a la información pública, en 2019 las empresas acarrearon un promedio de 385 vehículos por día. En ese entonces, su costo era de $1.800. Hablamos de $693.000 diarios sólo en llevarse autos. O sea, $21.483.000 al mes, si el mes del que hablamos tiene 31 días. O $252.945.000 al año, si no es bisiesto.

Si hablamos de un montón de plata, podemos pensar que gran parte de ese dinero vuelve al Estado porteño en concepto de canon. Sin embargo eso no es así. Según confirmaron desde el Ministerio de Transporte porteño, cada una de las compañías abona $55.000 mensuales al Estado. Unos $100.000 en total si lo hacemos redondo. Un sexto de lo que ganan sólo en un día.

Con la pandemia, el uso del auto se volvió esencial y casi obligatorio porque el transporte público está destinado sólo a los esenciales. Si bien se concedieron más permisos para estacionar en distintos puntos de la Ciudad, las grúas volvieron a funcionar y, según pudo saber este medio, este año se levantan alrededor de 270 vehículos por día. La diferencia es que el acarreo ya no cuesta $1.800 sino $3.000, por lo que la ganancia por jornada aumentó a $810.000.