Vuelven los túneles de la ciudad de Buenos Aires: cómo recorrerlos gratis

El Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces anunció la reapertura de los túneles misteriosos de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un recorrido histórico único que se podrá realizar de manera guiada y totalmente gratis.

Qué esconden los túneles de la ciudad de Buenos Aires

Los túneles de la Manzana de las Luces son de las atracciones más enigmáticas de la Ciudad, ya que no existen documentos que detallen quiénes los construyeron, con qué fines, ni cuando.

La visita guiada por los túneles secretos de la Ciudad solo está disponible para personas mayores de 16 años

La visita guiada gratuita está disponible todos los sábados y domingos de 15 a 18 hs para personas mayores de 16 años. La actividad no se suspende por lluvia, así que es un plan ideal para cualquier día independientemente del clima.

El recorrido se hace en grupos pequeños, de hasta seis personas, y dura alrededor de 15 minutos. Además de caminar a través de los pasadizos y conocer las teorías sobre su funcionamiento, las personas pueden acceder al mirador de los túneles para descubrir la vida antigua de la ciudad de Buenos Aires.

Túneles secretos de CABA: cómo realizar las visitas guiadas gratis

Las personas que deseen recorrer los históricos túneles pueden hacerlo completamente gratis, pero con una reserva previa. Se puede sacar turno de manera muy fácil:

Ingresar en la página oficial de los túneles Seleccionar un turno Completar el formulario Esperar la confirmación por mail

El recorrido se puede realizar los sábados y domingos de manera gratuita

Se trata de una actividad bastante requerida por lo que hay que tener suerte de encontrar fechas disponibles. Una vez que conseguís tu reserva tenés que acudir en la fecha del turno 10 minutos antes de tu horario y es clave llevar tu DNI físico, ya que los turnos son intransferibles. Recordá que no podés ingresar con alimentos, ni bebidas.