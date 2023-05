Video: la policía de la Ciudad detuvo a un "joven chino" por querer comprar 5 aceites

Efectivos de la policía porteña detuvieron a la fuerza a un joven de nacionalidad china en un supermercado de Retiro. Mirá el video.

La Policía de la Ciudad detuvo a la fuerza a una persona que intentó comprar varias botellas de aceite en un supermercado, superando el límite permitido en ese local.

Según confirmaron fuentes policiales a El Destape, oficiales de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad concurrieron el sábado último por la tarde a un supermercado en Esmeralda al 800, en Retiro, por un cliente agresivo.



De acuerdo al parte de la policía de la Ciudad, un "joven chino" se encontraba golpeando el mostrador y, al ver a los policías, "intentó agredirlos arrojándoles golpes de puño y patadas". Finalmente, el joven fue reducido.

De acuerdo al comerciante, el cliente se puso agresivo cuando se le negó comprar más unidades de determinada mercadería. En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeida.

Decomisaron las empanadas a un vendedor ambulante en el Parque Centenario

Un vendedor de empanadas sufrió el decomiso de su mercadería este fin de semana en Parque Centenario cuando la ofertaba en la vía pública. El hombre hace 15 días se había quedado sin trabajo y era su primera vez como vendedor ambulante. En tanto, la agencia de inspección de CABA afirmó que se controla habitualmente la venta de alimentos en espacios públicos.

El vendedor, identificado como Pablo, fue a vender empanadas en Parque Centenario el Día del Trabajador en un carrito que le prestaron para salir a trabajar. El hombre hace 15 días que está desempleado y por primera vez fue al parque a vender sus empanadas.

"No me pueden sacar la mercadería. Si me llevás el carro, me arruinás. No me pueden hacer esto, me quedé sin laburo hace 15 días y tengo dos pibes, loco”, expresó Pablo a los agentes de la Policía de CABA cuando le secuestraron las empanadas por vender en la vía pública, según un video que se viralizó en Twitter.

Sin embargo, los agentes de Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevaron todos la mercadería del hombre. Este ente es el encargado de habilitar y fiscalizar los locales comerciales de la Ciudad. También controlar las obras en construcción y la higiene alimentaria en establecimientos y vía pública.