Patentes con sobreprecio: la Ciudad reconoció que fue un error, cómo solucionarlo

Las boletas para pagar las patentes llegaron en estos días y los reclamos se hicieron sentir rápidamente en las redes sociales: propietarios de autos, casi todos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, recibieron aumentos de más de un cien por ciento. Horas más tarde, fue el legislador porteño Yamil Santoro, el que dio a conocer lo que había ocurrido: "Fue un error de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)", dijo y aclaró que ya trabajan para solucionar la situación.

Fue el portal de noticias especializado Motor1, el que se hizo eco de la situación y desde sus redes sociales pudieron recopilar información de los usuarios:

Un Fiat 500L (2014) aumentó su valuación fiscal de 5.3 a 10 millones de pesos en apenas un año. El costo bimestral de la patente subió de 31 mil a 68 mil pesos.

(2014) aumentó su valuación fiscal de 5.3 a 10 millones de pesos en apenas un año. El costo bimestral de la patente subió de 31 mil a 68 mil pesos. Una Hyundai Creta (2024) aumentó su valuación fiscal de 31 a 80 millones de pesos. Tiene que pagar 727 mil pesos de patente anual.

(2024) aumentó su valuación fiscal de 31 a 80 millones de pesos. Tiene que pagar 727 mil pesos de patente anual. Un Renault Kardian (2024) subió de 300 mil a 921 mil pesos en el costo de patente anual.

(2024) subió de 300 mil a 921 mil pesos en el costo de patente anual. Un Peugeot 2008 (2024) subió de 200 mil a 700 mil pesos en el costo de la patente anual.

"El auto o moto no son artículos suntuarios. Son herramientas de trabajo en general. No puede ser imposible comprar o mantenerlos. Ya se bajaron impuestos y costos, pero hay que avanzar. Insisto con mi proyecto: patente y arancel único. ¡Esto es la locura de las tasas que no va más!", sumó su queja la diputada nacional del PRO, Patricia Vázquez.

Por su parte, fue Santoro quien dio a conocer que luego de haber recibido varias consultas "sobre aumentos absurdos en las patentes", se comunicó con AGIP y realicé el reclamo correspondiente: "Algunos modelos (como Peugeot 208, 2008 y Renault Kardian) no figuraban en el registro del sistema de AGIP, lo que generó cálculos erróneos y, en consecuencia, montos a pagar equivocados", explicó y reconoció que serían unas mil personas las afectadas.

Según dijo, la situación debería ser solucionarada a la brevedad. "Con mi equipo seguimos trabajando para identificar casos que estén por fuera de la norma", sostuvo.

Cómo solucionarlo

Más allá de que Santoro dio el primer paso para la resolución de los sobreprecios, el Gobierno porteño dispone de una página web oficial donde es posible objetar la cotización que realiza el Fisco sobre el valor de un vehículo. Allí, se exige adjuntar documentación para contrastar la valuación del auto o moto, con la promesa de analizar el caso y decidir una posible recotización de la unidad.

La web oficial es: https://www.agip.gob.ar/tramites/124/4