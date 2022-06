Conocé cuáles son las 50 mejores películas de todos los tiempos

Últimamente estamos tan saturados de contenido que uno ya no encuentra qué ver. Ante esta situación, siempre es una buena idea volver a los clásicos. Te traemos una lista con las 50 mejores películas de todos los tiempos, de acuerdo con el sitio IMDb, que incluye tanto los éxitos clásicos como los actuales.

Así que si estabas pensando en pasar una tarde de películas con la familia, los amigos o tu pareja, no podés perderte estas recomendaciones. Prepará el pochoclo y acomodate. Con estas películas no vas a parar ni para dormir.

Mejores películas de todos los tiempos

Esta lista junta las mejores películas y éxitos aclamados tanto por la crítica como la audiencia a través de los tiempos. Está basada en calificaciones de usuarios de todo el mundo.

1. Cadena perpetua (1994)

Esta cinta está basada en el cuento homónimo de Stephen King. Cadena perpetua sigue la vida de Andy Dufresne, encarcelado por matar a su esposa y al amante de ésta. Aunque le costó mucho trabajo adaptarse, lucha por dar esperanza a su amigos y mejorar el estado de la prisión.

2. El padrino (1972)

En este clásico de Francis Ford Coppola, Marlon Brando es un mafioso envejecido que está por heredar su dinastía a su necio hijo, interpretado por Al Pacino. Basado en el libro de Mario Puzo, Coppola nos dio una de las obras maestras del séptimo arte.

3. El padrino. Parte II (1974)

Esta secuela fue quizá más exitosa que la primera en su momento, y siendo que la primera ganó numerosos premios, la audiencia no podía esperar menos del director. Marlon Brando y Al Pacino interpretaron a los personajes una vez más con la maestría representativa de Coppola.

En esta secuela se sigue la juventud de Vito Corleone en 1910 en Sicilia, y también la de Michael Corleone, que tras recibir la herencia de su padre, pretende expandir el negocio familiar. Un clásico del cine que no te podés perder.

4. El caballero oscuro (2008)

Siendo la segunda película en la trilogía de Batman, El Caballero Oscuro se posiciona en el cuarto lugar de esta lista. En esta cinta, Christopher Nolan nos ofrece una visión realista y cruda de Batman, inspirada en el emblemático cómic de Alan Moore.

En esta entrega, el Guasón se presenta como una amenaza para Ciudad Gótica. Para luchar contra él, Batman debe aceptar una dura prueba mental y física.

5. 12 hombres sin piedad (1957)

También llamada 12 hombres en pugna, sigue la historia de los miembros de un jurado encargado de determinar si se le dará pena de muerte a un delincuente. Las cosas se complican cuando un integrante del grupo insiste en revisar las pruebas y evitar un error judicial.

6. La lista de Schindler (1993)

Considerada una de las grandes obras maestras de Steven Spielberg, sigue la historia de Oskar Schindler, interpretado por Liam Neeson. Oskar es un hombre industrial que, tras presenciar la cruenta presecución Nazi, se preocupar por sus trabajadores judíos.

Un dato curioso de esta película es que, cuando se estrenó en Alemania, las personas salieron de las salas con alabanzas y halagos para la cinta. Reconocieron el trabajo de Spielberg por lo cercano que se sentían las imágenes retratadas con los hechos reales.

7. El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)

En su tercera instalación en el cine, Peter Jackson nos cuenta la última gran aventura de la historia de fantasía de J. R. R. Tolkien. En esta cinta, mientras Frodo y Sam se escabullen al Monte destino con el anillo, Gandalf y Aragorn lideran un ejército para distraer a las fuerzas armadas de Sauron.

8. Pulp Fiction (1994)

Siendo apenas su segundo filme, Quentin Tarantino rápidamente se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos directores. Aún en la actualidad Pulp Fiction sigue siendo materia de estudio de nuevos cineastas.

En esta cinta seguimos a un luchador, la esposa de un Gángster, dos mafiosos y dos bandidos. Sus vidas se entrelazan en una historia violenta mientras buscan la redención.

9. El bueno, el feo y el malo (1966)

En este clásico de Sergio Leone, seguimos a tres cazarrecompensas que buscan un tesoro tras la Guerra de Secesión. Ninguno podrá hallarlo sin la ayuda de los otros dos, y tendrán que luchar sus caminos para poner sus garras sobre el tesoro.

Sin duda, es uno de los máximos exponentes de los llamados “spaghetti westerns”. Tal vez por eso se convirtió en un ícono de su década.

10. El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001)

El gran debut del director Peter Jackson en el cine comercial comenzó con la épica historia inspirada en los libros de J. R. R. Tolkien. Esta película cuenta con las grandes actuaciones de Ian McKellen, Hugo Weaving, Viggo Mortenssen y Elijah Wood.

En ella seguimos a Frodo, un Hobbit de la Comarca en la Tierra Media y a sus ocho amigos. Emprenderán una aventura para destruir el anillo y evitar el triunfo de Sauron y la oscuridad.

11. El club de la lucha (1999)

Basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, esta cinta que dirigió David Fincher cuenta la historia de un oficinista miserable y un rebelde fabricante de jabones. Ambos se encuentran y entablan una rocosa amistad en la que forman un club de pelea.

En este club sólo hay una regla: Nunca hables del Club de la Pelea.

12. Forrest Gump (1994)

Esta es sin duda uno de esos clásicos que has escuchado hablar por siempre. Esta cinta de Robert Zemeckis nos cuenta acontecimientos como la guerra de Vietnam y Watergate, desde los ojos de un hombre con un coeficiente intelectual de 75.

13. Origen (2010)

Después del éxito que fue El Caballero Oscuro, Christopher Nolan se aventó por una historia ambiciosa y que doblegara la mente. El Origen nos cuenta la historia de un ladrón de secretos que cuenta con una rara tecnología que permite compartir los sueños.

A este ladrón (Leonardo DiCaprio) le es encargada una tarea que promete reunir a su familia. No se trata de efectuar un robo, sino de implantar una idea, y aunque haya chances de lograrlo, su oscuro pasado echa los planes por la borda y encarrila todo hacia el desastre.

14. El señor de los anillos: Las dos torres (2002)

La segunda instalación de la trilogía de El Señor de los Anillos sigue el viaje que habíamos dejado en la primera. Frodo y Sam se acercan por su cuenta a Mordor con la ayuda de Gollum, mientras que la comunidad del anillo se enfrenta a Saruman, el nuevo aliado de Sauron.

15. El imperio contraataca (1980)

Es considerada por los fanáticos de La Guerra de las Galaxias como la mejor de la saga. El Imperio Contraataca continúa el viaje de Luke Skywalker para convertirse en un gran Jedi. Mientras tanto, sus amigos son perseguidos por Darth Vader y Boba Fett, un cazarrecompensas.

16. Matrix (1999)

A finales de los caóticos años noventa, las hermanas Wachowski llegaron a romper con todo en Matrix, con sus increíbles secuencias de pelea y visuales innovadores. Cuenta la historia de Neo, un hacker que se encuentra con Morfeo, catalogado por el gobierno como un terrorista.

Neo es perseguido por la policía a partir de este encuentro con Morfeo y no es hasta que acepta ir con él a un desierto prohibido que descubre la dura verdad. La vida que conoce es en realidad una simulación operada por una computadora súper poderosa y malvada.

17. Uno de los nuestros (1990)

Una de las obras maestras de Martin Scorsesse no podía faltar en esta lista de las mejores películas de todos los tiempos. En este film conocemos a Henry Hill, quien desde muy joven comenzó a relacionarse con los mafiosos del vecindario.

Una vez dentro de la familia vemos cómo conoce a su esposa y comienzan a sumergirse más en este mundo. Jimmy Conway y Tommy Devito son sus socios en el sindicato del crimen organizado.

18. Alguien voló sobre el nido del cuco (1975)

En esta cinta ganadora de 5 premios Óscar, conocemos a McMurphy (Jack Nicholson), quien tiene antecedentes criminales. Para evitar la cárcel, McMurphy alega tener una enfermedad mental para ser enviado a un centro psiquiátrico.

En este centro se hace amigo de varios de los internos, y comienza a notar que éstos son intimidados por una enfermera abusiva. McMurphy entonces decide comenzar a patear el avispero para acabar con los abusos en dicho centro.

19. Los siete samuráis (1954)

De la mano de Akira Kurosawa tenemos esta película que, sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que inspiró la era de las películas de vaqueros en Estados Unidos. Los Siete Samuráis cuenta la historia de un pueblo en la pobreza que es atacado por bandidos.

Sin tener otra forma para defenderse, reclutan a siete samuráis venidos abajo con la intención de no volver a ser saqueados.

20. Seven (1995)

David Fincher nos trae una vez más una película que aborda temas desgarradores. Brad Pitt interpreta a un detective novato que es asignado a un compañero con la experiencia del mundo, interpretado por Morgan Freeman.

A ambos detectives les es asignado un caso que rápidamente se convierte en una perturbadora cacería. ¿Su presa? Un asesino (interpretado por Kevin Spacey) que se inspira en los siete pecados capitales para cometer sus atroces crímenes.

21. El silencio de los corderos (1991)

Durante los años noventa, Hollywood exploró un tema que hasta entonces se hablaba solamente en las noticias: los asesinos seriales. En esta película que le valió un premio Óscar a Anthony Hopkins y a Jodie Foster, seguimos a la novata detective del FBI, Clarice Starling.

La detective es asignada a un caso de un asesino serial que despelleja a sus víctimas. Para resolverlo recurre a la ayuda del temible asesino y caníbal Hannibal Lecter. Pero él prefiere usar sus trucos de manipulación para entrar en la cabeza de Clarice.

22. Ciudad de Dios (2002)

En el Brasil de los 60, específicamente en Río de Janeiro, es donde se desarrolla esta historia. En un barrio pobre, las vidas de dos niños se entrelazan cuando uno desea ser fotógrafo y el otro un capo.

23. ¡Qué bello es vivir! (1946)

En esta majestuosa cinta de Frank Capra, seguimos la historia de un hombre de negocios desesperado y frustrado por las vicisitudes de su estilo de vida. De pronto un ángel baja del cielo para ayudarlo y le muestra cómo sería la vida si él no hubiera existido.

24. La vida es bella (1997)

Otra de las grandes del cine en los años noventa, esta vez de la mano de Roberto Benigni. Esta historia nos cuenta la relación entre un padre judío y su hijo, ambos capturados por los nazis.

Ante este escenario, el padre usará su ingenio para proteger a su hijo de los horrores vividos en el campo de concentración.

25. La guerra de las galaxias (1977)

En esta emblemática épica de la ciencia ficción creada por George Lucas, seguimos al joven Luke Skywalker, que une fuerzas con Obi Wan Kenobi, el gran maestro Jedi. Junto a un vanidoso piloto y dos droides, intentan salvar la galaxia del Imperio y a la princesa Leia del malvado Darth Vader.

Considerada como una de las mejores películas de guerra jamás hechas, Salvando al Soldado Ryan comienza con el desembarco en Normandía. Un grupo de soldados se enfrenta con todo, y como resultado, dos hermanos mueren en batalla.

Luego vemos que un tercer hermano también había muerto y la madre recibe tres telegramas ese día con la noticia. Un oficial en jefe se entera de que hay un cuarto hermano cautivo. Decide mandar a un grupo de soldados a rescatarlo, pero para ello, tendrán que cruzar a territorio enemigo.

27. El viaje de Chihiro (2001)

Del Maestro Hayao Miyasaki, El Viaje de Chihiro nos muestra a una familia en su traslado de la ciudad a los suburbios. Al entrar en un túnel, Chihiro y sus padres llegan a un pueblo fuera de lo convencional.

Pronto, Chihiro descubre que estaba en un mundo gobernado por espíritus, brujas y dioses en el que los humanos son transformados en bestias.

28. Interstellar (2014)

La ambiciosa obra maestra de Christopher Nolan nos presenta un futuro no tan distópico en el que los recursos escasean, hay hambre y desastres por doquier. En esta visión del mundo, la ingeniería y la astronomía son obsoletas, ya que el hambre apremia y se necesitan agricultores.

Sin embargo, un equipo de astrofísicos encuentra un agujero de gusano cerca de Saturno, y decide enviar a un equipo de astronautas a donde ningún ser humano ha estado jamás. Todo con el propósito de encontrar un planeta capaz de sostener la vida humana.

29. La milla verde (1999)

En esta adaptación de Stephen King, conocemos las vidas de los oficiales en una prisión encargados del pasillo de la muerte. Las vidas de estos hombres se ven afectadas por un interno acusado de asesinato y violación de niños, que posee un extraño don.

Esta cinta, junto con Cadena Perpetua, son consideradas por el mismo Stephen King como las mejores y más bellas adaptaciones de su trabajo.

30. Parásitos (2019)

En esta cinta del gran director Bong Joon Ho, muestra a una familia de clase baja que, al estar todos desempleados, deciden ir metiéndose en la casa de una familia súper rica. Las cosas se complican cuando se ven involucrados en un incidente.

Con esta cinta, el cine coreano logró insertarse en las filas del cine comercial, al ganar múltiples premios tanto Óscar como Globos de Oro.

31. El profesional (Léon) (1994)

Una joven de doce años se salva de ser asesinada junto con su familia y encuentra a Leon, un mercenario que se hace cargo de ella y la convierte en su protegida. La niña le pide que le enseñe sus técnicas de trabajo para vengarse de quien le arruinó la vida.

Esta cinta fue el debut de la actriz Natalie Portman, que en ese entonces tenía la misma edad que Matilda, el personaje que interpretó. Sería hasta 1999 que la volveríamos a ver interpretando a Padme Amidala en la cinta La Guerra de las Galaxias: La Amenaza Fantasma.

32. Hara-Kiri (1962)

En el japón del siglo XVII, un samurái ronin envejecido llega al palacio de un señor feudal, y al solicitarle un lugar honorable para su suicidio, se entera que el yerno del señor había sido obligado a hacer el ritual samurái Hara-Kiri.

Al escuchar la historia del feudal, el samurái nos lleva a través de una serie de acontecimientos inesperados, con tal de vengarse de la familia que condenó al yerno del feudo.

33. Sospechosos habituales (1995)

En esta película seguimos a cinco criminales que son cuestionados aleatoriamente por la policía después de un accidente de un tráiler. Cuando los cinco son liberados por ser inocentes, planean una serie de venganzas contra los policías que los arrestaron.

Pronto, se ven involucrados con un maestro criminal al que le jugaron chueco en el pasado. Ahora es tiempo de saldar cuentas.

34. El pianista (2002)

Adrien Brody interpreta a un magnífico pianista que, después de ser forzado a entrar al gueto de músicos de Varsovia, comienza a percibir los cambios alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, le es arrebatada su familia y todos los integrantes del gueto.

Desde este punto hasta la liberación de los prisioneros de los campos de concentración, este pianista vivirá escondido en las ruinas de Varsovia. Con esta cinta podemos sentir cómo el poder de la música puede salvarnos la vida.

35. Regreso al futuro (1985)

En este clásico de los ochentas, dirigido Robet Zemeckis, conocemos a Marty McFly, un adolescente que vive con sus dos padres y sus dos hermanos. Marty es amigo de un científico un poco loco que crea una máquina del tiempo con un auto Delorean.

Marty es enviado por error 30 años al pasado y, tras conocer a quienes serían sus padres en el futuro, Marty se asegure que los dos se conozcan y se enamoren para así volver al futuro.

36. Terminator 2: El juicio final (1991)

En esta segunda entrega de la saga Terminator, un cyborg avanzado y peligroso regresa en el tiempo para perseguir a John Connor, el hijo de Sarah Connor. Este, en el futuro, lidera la revolución contra las máquinas.

Para evitarlo, la resistencia envía a un cyborg idéntico al que anteriormente había intentado matar a Sarah Connor, pero fracasó. Ahora, este cyborg (interpretado por Arnold Schwarzenegger) tendrá que proteger a John Connor a toda costa.

37. Tiempos modernos (1936)

Aclamada por muchos como una de las mejores películas de todos los tiempos, Tiempos Modernos sigue la historia de un hombre y una mujer que viven en la calle. Se enfrentan juntos con la vida moderna en una ciudad industrializada.

Esta película nos muestra un poco de la desesperación que vivían los hombres de la clase obrera durante la Gran Depresión de los años 20. También fue de las primeras cintas en combinar el cine mudo con el sonoro.

38. Psicosis (1960)

En esta obra maestra del cine, dirigida por el aclamado Alfred Hitchcock, una joven secretaria malversa fondos de su empleador. Al darse a la fuga se hospeda en un Motel administrado por un hombre con una madre controladora.

¿Te interesa un dato curioso? El Motel Bates, donde sucede la mayor parte de la historia, basó su diseño en la pintura “La casa cerca de las vías del Ferrocarril”, que pintó Edward Hopper en 1925.

39. El rey león (1994)

La vida del pequeño príncipe león Simba cambia cuando es engañado por su malvado tío Scar, quien ansía el trono de su hermano, Mufasa. Scar convence a Simba de que es culpable de la muerte de su padre.

Pasados los años, Simba se convierte en un adulto, que creció más allá de la sabana bajo la filosofía de vivir la vida sin preocupaciones. Cuando el pasado de Simba regresa para atormentarlo, se tiene que enfrentar con una decisión que cambiará el rumbo de su vida.

Disney estrenó una versión ‘live action’ de esta cinta en el verano de 2020, pero no podemos dejar de recomendarte que veas la animación original de 1994.

40. American History X (1998)

En esta controversial cinta, Edward Norton interpreta a un neonazi skinhead que intenta persuadir a su hermano menor para que no se convierta en alguien como él. A través de la narración del hermano menor, conocemos los detalles de la vida de su hermano neonazi.

El actor protagonista de la cinta no sólo fue nominado a un premio Óscar por su interpretación. Edward Norton ha declarado públicamente que ha sido uno de los papeles más duros de su carrera.

41. Luces de la ciudad (1931)

Otra de las grandes obras maestras de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad. Un hombre vagabundo que se ha enamorado de una florista invidente que está pasando por una dura etapa económica, obtiene ayuda de un hombre adinerado para poder ayudarla.

Esta cinta marca el fin de la época del cine mudo para dar paso al cine sonoro, por lo que es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. No sólo por la factura de su rodaje, sino por ser una pieza de la historia.

42. Gladiador (2000)

Sencillamente una de las mejores películas que retrata la antigua Roma, dirigida por Ridley Scott. En esta cinta, un ex general romano promete venganza contra un emperador corrupto que lo envió a la esclavitud después de asesinar a su familia.

En esta cinta encontramos las magistrales actuaciones de Russell Crowe, Joaquín Phoenix y Richard Harris. Está presente también el actor que interpretó al mago Albus Dumbledore en las primeras dos cintas de la saga Harry Potter.

43. Whiplash (2014)

Se trata de la cinta debut del joven director Damien Chazelle. Whiplash sigue la historia de un joven baterista que es toda una promesa. Al inscribirse a un competido conservatorio, se encuentra con un profesor con métodos poco ortodoxos para sacar a relucir el potencial de sus alumnos.

Esta cinta ganó tres premios Óscar, incluyendo Mejor Actor de Reparto para J. K. Simmons, al que vimos hace no mucho retomando su papel de James Jonah Jameson en la más reciente entrega de Spiderman: No Way Home.

44. Infiltrados (2006)

Otra de las joyas del cine de Scorsesse. En la cinta de Infiltrados, un policía que va de incógnito a una banda de mafiosos irlandeses intenta identificar a un infiltrado de esa banda en la policía de Boston.

En esta película podemos disfrutar las actuaciones de la crema y nata de Hollywood. Cuenta con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg y Alec Baldwin.

45. La tumba de las luciérnagas (1988)

Te desafiamos a no romper en llanto con esta película. Un joven y su hermana pequeña intentan sobrevivir a un Japón azotado por la Segunda Guerra Mundial. En esta cinta se tocan temas como la crueldad humana, el egoísmo y la infancia rota.

Esta cinta te dejará un sabor agridulce. Sin duda sabe retratar acerca de la cruda realidad a la que nos enfrentamos en tiempos de crisis y emergencias.

46. Intocable (2011)

Esta película nos muestra la historia de un hombre al quedar parapléjico por un accidente en parapente, contrata a un joven de un barrio pobre para que se haga cargo de él. Ambos entablan una amistad con todos los altos y bajos que las relaciones humanas suelen tener.

47. El truco final (El prestigio) (2006)

Antes de aventarse el gran proyecto de Batman, Christopher Nolan nos ofreció una visionaria cinta. El Truco Final cuenta la historia de dos magos que, después de un terrible accidente, empiezan una batalla por el prestigio de ser el mejor ilusionista.

Sin embargo, ambos están dispuestos a sacrificarlo todo para superar al otro. Esta película está protagonizada por Christian Bale, Hugh Jackman, David Bowie y Michael Caine.

48. Casablanca (1942)

En este clásico del cine, un propietario de un club nocturno en Marruecos protege a un antiguo amor y a su esposo de la persecusión nazi. Llegar a la ciudad de Casablanca es sencillo, lo difícil será poder salir. Sobre todo si estás en la lista de búsqueda de los nazis.

49. Hasta que llegó su hora (1968)

Es un clásico de Sergio Leone. Un hombre extraño con una armónica se hace aliado de un famoso forajido para proteger a una mujer viuda de un sádico asesino que trabaja para el ferrocarril.

50. La ventana indiscreta (1954)

Por último, cerramos con broche de oro con una de las mejores películas de la época de oro de Hollywood. En La ventana indiscreta, un hombre en silla de ruedas espía al edificio de enfrente por la ventana, cuando una noche presencia, lo que él asegura, fue un asesinato por uno de los vecinos.

Actualmente esta cinta es materia de estudio en las academias de cine. Alfred Hitchcock es considerado uno de los directores más influyentes en la historia del séptimo arte, y no es para menos.

Te recomendamos prestar atención a la secuencia inicial de la película para que veas, a todo color, una lección de cinematografía desde la comodidad de tu casa.

Conclusión

Ahora sí, estás listo. Con esta selección de las mejores películas de todos los tiempos no tendrás un solo segundo más de aburrimiento. La mayoría de estas películas se encuentran en distintas plataformas de streaming, por lo que no tendrás que pasar largas horas buscándolas.

Estas sólo son 50 de las 250 mejores películas, de acuerdo con IMDb, por lo que hay muchas más que podrías disfrutar desde tu living. Te deseamos un buen disfrute del séptimo arte.

Para conocer más del cine y cultura, seguí leyendo El Destape.