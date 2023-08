Investiga los efectos de los rayos UV y pide proteger el Conicet, en medio de las críticas libertarias

Manuel Muñoz explicó que las farmacéuticas financian investigaciones "que ya están avanzadas", por lo que es vital la inversión del Estado en los comienzos de las mismas.

Manuel Muñoz, doctor en biología molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), pidió defender la educación pública y la ciencia. "No podemos dejar de apoyar la educación bajo ningún punto de vista", dijo a El Destape.

"El mercado o las farmacéuticas van a financiar y van a poner el ojo en investigaciones que ya están avanzadas. La ciencia en el mundo funciona bancando, financiando, apoyando la ciencia básica y luego se meten las farmacéuticas y terminan de fomentar el apoyo de algo que ya comenzó"; expresó y señaló: "No podemos desoír que el Conicet es la institución estatal de ciencia más importante de Latinoamérica".

Sobre la UBA, presente en distintos rankings de prestigio universitario, manifestó: "No podemos desoír que la Universidad de Buenos Aires es la universidad rankeada número 1 en Latinoamérica". Y agregó: "Me parece que no podemos dejar de apoyar la investigación, no podemos dejar de apoyar la educación bajo ningún punto de vista. El daño que podemos producir a las generaciones futuras es enorme".

El estudio de Muñoz consiste en analizar cómo afecta a las células de la piel la luz ultravioleta que proviene del Sol. "Intentamos reparar lesiones en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, utilizando estrategias que las células nuestras no poseen, pero que sí poseen otros organismos, como las plantas o los canguros, por ejemplo", contó.

Los dichos de Milei sobre el Conicet

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, explicitó en más de una oportunidad su idea de dejar el Conicet en manos de privados. "Tal como existe hoy hay que cerrarlo", dijo el diputado libertario en diálogo con TN el pasado 16 de agosto.

Milei fue el candidato más votado en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del domingo 13 de agosto, por delante de Patricia Bullrich y Sergio Massa. Respecto al Conicet, Milei señaló que en un eventual gobierno suyo habría una "secretaria de estas características que se va a dedicar a ciencias duras" y, en dirección a los periodistas de TN que lo entrevistaron, profundizó: "¿Quién le dijo que es obligación del estado investigar?".