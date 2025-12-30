15 millones de pesos: otra madre se quedó con la plata de la fiesta de egresados en Chubut

En los últimos días, se vivió una situación de suma tensión en la Escuela Nº 735, de la localidad chubutense de Esquel, cuando un grupo de padres de alumnos de último año del colegio denunció a la madre de un compañero por el presunto robo del dinero que fue recaudado para llevar a cabo la fiesta de egresados de los chicos. La suma robada rondaría los 15 millones de pesos.

La denuncia realizada por el grupo de padres, puntualiza la responsabilidad sobre C.A. quien era la responsable de centralizar y administrar el dinero recaudado en los últimos meses por las familias de los estudiantes.

La tensión comenzó horas antes del inicio de la celebración, cuando algunos padres comenzaron a notar ciertas irregularidades en los pagos a proveedores. Esto, sumado a la falta de documentación, la ausencia de información clara y la actitud sospechosa de la mujer, generó malestar entre los padres y alumnos. Finalmente, la situación provocó que parte de los gastos de la fiesta quedaran sin cubrir.

"Nos bloqueó a todos, pero llamativamente no sale del grupo de padres de WhatsApp", destacaron desde el entorno de las familias afectadas acerca del comportamiento sospechoso de la mujer.

Más allá del desesperante momento vivido, la fiesta de egresados pudo realizarse luego de que la acusada liberara parte de los fondos y los padres radicaran la denuncia. En cuanto a los gastos que faltaban cubrir, se optó por generar fondos vendiendo entradas y poniendo una cantina, la cual funcionó durante el propio evento.

La investigación del hecho

Por el momento, la investigación judicial sigue abierta, ya que las autoridades continúan evaluando la documentación aportada por los padres que realizaron las denuncias.

Por su parte, el caso sigue sumando nuevos testimonios de padres que reclaman respuestas sobre el destino final del dinero recaudado.

El caso similar de Misiones

Días atrás, un caso análogo ocurrió en la provincia de Misiones, cuando un grupo de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado se vio envuelto en una estafa perpetrada por la madre de una de sus compañeras. La mujer, de nombre Romina Enríquez, era la encargada de custodiar el dinero proveniente del fondo común de aportes que los chicos habían creado para solventar los gastos de su fiesta de egresados.

Aparentemente, la sospechosa habría gastado la suma de $17.800.000 correspondiente a la fiesta de egresados de su hija y sus compañeros, dinero que, según ella, habría gastado en el casino por tener "problemas con el juego"

Finalmente, la fiesta de egresados de los alumnos de la Escuela Nº 19 pudo llevarse a cabo cubriendo solo los gastos del salón, sonido y decoración, y gracias al intendente de Eldorado, quien intervino como garante de las familias.