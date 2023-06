Choque en cadena de cinco camiones en el Paseo del Bajo: un conductor está grave

El chofer quedó atrapado en uno de los vehículos y fue trasladado por el SAME. Mirá las imágenes del impresionante accidente.

El conductor de un camión sufrió heridas de gravedad tras quedar atrapado en el interior del vehículo que quedó debajo de otro camión como consecuencia de un choque múltiple que se registró esta mañana en el Paseo del Bajo, en la zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes viales y sanitarias.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 10.30 en el Paseo del Bajo a la altura de la avenida Corrientes, donde por causas que por el momento se desconocen chocaron en cadena cinco camiones que circulaban en sentido a Retiro.

Como consecuencia de la colisión múltiple, uno de los camiones se incrustó debajo de otro de menor porte destrozando la cabina de manejo y su chofer tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad y trasladado con heridas graves al Hospital Fernández, informó a Télam el director médico del SAME, Alberto Crescenti.

"Está con pronóstico reservado, en estado delicado, con politraumatismos varios", precisó Crescenti. El titular del SAME estimó que el chofer herido tiene unos 35 años, aunque hasta el momento no trascendió su identidad. Al contrario, el resto de los camiones que intervinieron en el choque no recibieron daños mayores.

La empresa AUSA cerró momentáneamente el tránsito en el Paseo del Bajo en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de facilitar las tareas de rescate y traslado de vehículos siniestrados. Las demoras de tránsito pesado afectaban los enlaces de las autopistas 25 de Mayo y Buenos Aires La Plata, donde se realizaban desvíos alternativos hasta la reapertura del Paseo del Bajo.

Un muerto tras volcar con su camioneta en Mendoza

En paralelo, un hombre murió en la madrugada de este lunes tras volcar con la camioneta que manejaba sobre Acceso Este de la localidad mendocina de Maipú, informó el Ministerio de Seguridad provincial.

El hecho ocurrió a las 5.50 cuando la víctima circulaba con una camioneta Ford F-100 por la Ruta Nacional 7 (Acceso Este) en dirección hacia el este, y al llegar a una curva y por razones que se investigan, perdió el control del vehículo, volcó y quedó sobre el cantero central.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del vehículo salieron despedidos. Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento del conductor en el lugar, mientras que el acompañante fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos. La víctima fatal fue identificada como Benedicto Castro Caguasiri, de 49 años.

Con información de Télam