Caso Cecilia: confirman que César Sena no va a declarar ante la Justicia

El abogado del principal acusado por el presunto femicidio señaló que esperarán a que el Ministerio Público Fiscal recolecte todas las pruebas. Además, dio detalles de lo hablado con su defendido.

En las últimas horas, el Poder Judicial de Chaco confirmó que los restos óseos hallados en el río Tragadero durante uno de los rastrillajes son humanos y "pertenecer a una única persona adulta" en el marco de la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras esto, el representante legal de su expareja, César Sena, principal imputado por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, con concurso de dos o más personas y en contexto de violencia de género en calidad de co-autor", confirmó ante la prensa que su defendido no prestará declaración indagatoria frente a la Fiscalía "al menos hasta que no se terminen de recolectar todas las pruebas", marcó.

En diálogo con los medios de comunicación, el abogado Ricardo Ozuna señaló: "Por ahora César Sena no va a prestar declaración, no hará ningún tipo de manifestación, al menos hasta que no se terminen de recolectar todas las pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal". Y añadió: "En horas de la tarde de ayer lo entrevisté, le avisé que el equipo fiscal dictará prisión preventiva y no me dijo nada. Estuve mirando el expediente, vi que le encontraron una vacante en la Unidad Penal donde va a estar con otra persona, que estaba con una prisión perpetua y ya está ordenado el traslado".

Además, señaló que el imputado no le dio "mayores detalles de nada" y que le informó detalles de la causa, las excavaciones y hallazgos de la fiscalía y las indagatorias de Gustavo Obregón, Fabiana González y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña. "Él viene recopilando esa información y seguramente veremos si hace falta que declare o no", sostuvo. A su vez Ozuna opinó que hay "indicios y presunciones, pero concreto todavía no hay nada"; mientras que sumó que todo lo hallado "lo tendrán que relacionar con la causa".

"Si es inocente o culpable, yo no soy quien para juzgarlo. Tampoco le pregunté, yo defiendo y le informo sobre lo que hay en el expediente, para que sepa dónde está parado en la causa. Él, más adelante, si en algún momento tiene confianza conmigo, me dirá", añadió el abogado. Por otro lado confirmó que harán una "oposición o apelación formal" a la prisión preventiva, a pesar de que sabe que no darán lugar a su solicitud.

Ozuna manifestó que lo va a defender "hasta las últimas consecuencias" y que más allá de la investigación, hay una "gran presión social" sobre el caso. A su vez marcó que desconoce si Sena va a colaborar o "si no sabe nada" de la investigación. "Lo cagó el primer abogado y lo cagó hasta el cura. El primer defensor asume y después sale a decir que no lo defiende más por todas las pruebas en su contra... Yo me limito a informarle y no me dijo nada más", insistió.

Por otra parte, el abogado dijo que esperan por los resultados de un informe clínico psiquiátrico de Sena y luego, realizarán una nueva pericia aunque señaló que no recibe ningún tipo de medicación. "Tengo informado, por la defensora oficial, que él tenía algún tipo de patología psiquiátrica pero no me dijeron qué, hablé normalmente con él", dijo. Frente a la prensa, agregó que "hasta el momento" no está objetando nada porque está "terminando de arreglar honorarios" con la familia y que a partir de allí, comenzará a trabajar sobre las irregularidades que observa.

"César está solo, aislado, me preguntó por la familia. Está deprimido, triste, lo veo muy perdido. Está aislado del mundo, no sabe ni dónde está", reveló el defensor.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) detalló, en las últimas horas, que "se está volviendo a controlar la prueba" y luego prepararán la resolución en la que dictarán las prisiones preventivas de los acusados. Sobre esto último, remarcaron que esperarán hasta este jueves 29 de junio para recolectar pruebas y "reforzar más" la causa. Tras la confirmación en relación a los restos óseos, el Equipo de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba comenzará con las pruebas para analizar mediante cotejos de ADN si pertenecen o no a Cecilia. Según la querella, dicha etapa duraría más de 30 días.

Cabe recordar que por el hecho están detenidos la pareja de la mujer, César Sena (imputado por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y en contexto de violencia de género en calidad de co-autor); sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña (por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autores); la asistente del matrimonio, Fabiana González y su pareja Gustavo Obregón; el casero de la familia, Gustavo Melgarejo y su mujer, Griselda Reynoso. Los últimos cuatro por el mismo delito pero "en calidad de partícipe secundario".