Capitanich, sobre el caso de Cecilia. "Será castigado con todo el peso de la ley"

El gobernador de Chaco afirmó que el caso de Cecilia "debe ser esclarecido" por el fiscal. Asimismo, se distanció de la familia Sena, principal acusada del crimen.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló este domingo sobre la desaparición, que se investiga como femicidio, de Cecilia Strzyzowski del pasado 1 de junio. "Este hecho policial deleznable y repudiable cuenta con un fiscal y debe ser esclarecido, y será castigado con todo el peso de la ley", dijo en conferencia de prensa tras emitir su voto en las PASO de la provincia.

"Nadie puede dudar que estamos del lado de la víctima", continuó Capitanich sobre el caso que conmociona a la Argentina. Y explicó: "Hay siete detenidos en esta causa, por lo tanto, la Justicia actúa con contundencia respecto a este tema".

El mandatario explicó que el Frente Chaqueño pidió la exclusión de los precandidatos involucrados en el hecho y detalló que los funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado tienen la obligación de capacitarse en perspectiva de género, tal como lo establece la Ley Micaela, de la cual la vicegobernadora Analía Rach Quiroga fue autora, informó Télam. "Si hay algo que hacemos es garantizar el derecho a la integridad y equidad de la mujer", sostuvo.

"Quiero transmitir que nos preocupa la violencia de género, son hechos aberrantes que deben ser esclarecidos. Un hecho policial no puede convertirse en un hecho político", dijo Capitanich, quien afirmó que el Estado provincial le giraba fondos a la organización de los sospechosos detenidos, la familia Sena, de la misma manera que lo hacía con otras entidades sociales. "No tenemos ningún otro vínculo que no sea el de asignación de recursos con fiscalización", expresó.

Ante la pregunta sobre su relación con Emerenciano Sena, el gobernador sentenció. "Ustedes tratan de asociar una relación de esas características con un hecho, y eso no es así". El video lo compartió el propio Capitanich en su cuenta de Twitter el domingo. "Mi respuesta ante la pregunta: ¿Cómo explica la relación con Emerenciano Sena y su esposa? de La Nación Más", escribió Capitanich en el tuit que abrió el hilo.

Además, le consultaron por la boda de Sena con Marcela Acuña, también detenida, en la que Capitanich fue padrino. "El tema del padrinazgo lo hago con muchas familias. Es un pedido que me hacen muchas familias y en muchos casos lo hago de una manera absolutamente desinteresada".

Hallaron ropa quemada que sería de Cecilia en el barrio Emerenciano Sena

En medio de la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, el fiscal Jorge Cáceres Olivera confirmó que fueron encontradas prendas de vestir quemadas en el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia. Podrían pertenecer a la joven de 28 años buscada desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia. En las últimas horas se había descartado que los restos óseos encontrados en los campos de los Sena no fueran humanos.

Según detalló NA, la Fiscalía halló ropa que sería compatible con la que llevaba Cecilia en la valija para hacer ese presunto viaje a Ushuaia, que nunca existió y por el cual fue engañada, para ir a ver un trabajo que le habría conseguido su suegra Marcela Acuña. Las prendas de vestir quemadas estaban en un domicilio del Barrio Emerenciano Sena, situado en la calle San Martín al 3700.