Cómo eliminar la memoria del celular..

Los celulares son sin dudas los dispositivos más utilizados a nivel mundial y dependiendo de su modelo, tienen más o menos almacenamiento para guardar audios, fotos, videos, documentos y muchas otras cosas. Sin embargo, lo que suele suceder es que se llena la memoria sin que uno se de cuenta y se supo cómo solucionarlo.

Uno de los inconvenientes más frecuentes en los smartphones es la falta repentina de espacio en la memoria interna. Esta situación puede hacer que el dispositivo se vuelva más lento, dificulte la ejecución de tareas básicas e incluso, en casos extremos, impida guardar nuevas fotos, videos o archivos. De hecho, muchas veces esta saturación no está relacionada directamente con la instalación de aplicaciones o el almacenamiento consciente de contenido multimedia, sino con un factor menos evidente: la acumulación de archivos temporales, datos en caché de las aplicaciones y elementos residuales que no se eliminan automáticamente.

A veces, la memoria del celular se llena sin que uno sepa.

Cada vez que una aplicación se ejecuta, se conecta a internet, recibe una actualización o guarda información del usuario, genera datos temporales. Y estos archivos quedan almacenados como caché con el objetivo de agilizar procesos posteriores, como la carga de imágenes vistas anteriormente o el mantenimiento de sesiones activas. No obstante, muchas aplicaciones no gestionan correctamente estos datos y los retienen aun cuando ya no son necesarios.

Por poner un ejemplo, Whatsapp guarda copias de imágenes, videos, audios y documentos, aunque el usuario ya los haya eliminado de los chats. Sumado a eso, aplicaciones furor como TikTok y Facebook también almacenan una gran cantidad de información en segundo plano.

Cómo liberar espacio en la memoria del celular

Una estrategia eficaz para disminuir esta acumulación es borrar manualmente la caché de las aplicaciones. En dispositivos Android, esto se puede hacer desde el menú de ajustes, ingresando a ‘Aplicaciones’, eligiendo la aplicación deseada y seleccionando "Borrar caché". En el caso de iOS, si bien no existe una opción específica para borrar solo la caché, se puede desinstalar y volver a instalar la app para liberar espacio.

Otra recomendación útil es eliminar archivos duplicados o innecesarios: herramientas como Files by Google ayudan a detectar documentos que ocupan espacio sin ser realmente necesarios. También conviene revisar la carpeta de descargas, donde suelen acumularse archivos olvidados.

Además, revisar la opción de "Almacenamiento" dentro de los ajustes del equipo permite ver qué categorías de archivos ocupan más espacio y tomar decisiones informadas sobre qué eliminar. La clave está en hacer una limpieza regular del almacenamiento, eliminar la caché, evitar descargas automáticas y usar servicios de respaldo en la nube. Estas acciones ayudan a mantener el teléfono optimizado y previenen problemas relacionados con la falta de espacio.

Shock con las herramientas de IA de los celulares de Samsung para editar fotos y videos

Samsung es una de las empresas fabricante de celulares líder en ventas en nuestro país y en el mundo por sus dispositivos de alta calidad en las diferentes gamas, pero también por las actualizaciones constantes que optimizan la experiencia de los usuarios. En esta ocasión, la firma surcoreana detalló cómo funcionan las herramientas “Object Eraser”, “Best Face” e “Nightography”, las cuales permite editar imágenes y videos más fácilmente con la ayuda de la Inteligencia artificial.

En este sentido, desde Samsung remarcaron que “la Inteligencia artificial está presente en cada vez más smartphones Galaxy, con formas más prácticas y eficientes de crear y editar imágenes”. Para ello, mencionaron que en el nuevo celular Galaxy A56 5G se pueden usar varias herramientas impulsadas por IA que brindan ajustes para “mejorar fotos y videos sin la necesidad de aplicaciones adicionales”.

En primer lugar, la empresa destacó la función denominada “Object Eraser”, o “borrador de objetos”, con la que se puede eliminar elementos no deseados de las fotos de manera más sencilla. “Simplemente abre la Galería, selecciona una imagen, toca Editar y elige la opción. La IA del celular identifica automáticamente sombras, reflejos y objetos, para que el usuario los borre con un solo toque”, explicó Samsung en su sitio oficial.

Luego, podemos señalar la función “Best Face” que es “ideal para fotos grupales”, porque hace que “todos se vean bien en la imagen final”. Según indicaron, al editar una foto en la Galería, la herramienta permite “elegir la mejor expresión facial entre hasta cinco personas, combinando diferentes capturas de la misma secuencia para un resultado más natural”.