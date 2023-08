La madre de Cecilia Strzyzowski se reunirá con Capitanich

Mantendrán una reunión el próximo 10 de agosto, mientras se lleva adelante la investigación que tiene como acusados a la familia Sena.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, Chaco, anunció que la semana próxima mantendrán un encuentro con el gobernador, Jorge Capitanich. El hecho, conocido a pocos días de las elecciones primarias provinciales, golpeó la política local al estar involucrados los reconocidos dirigentes César Sena, hijo de Hemerciano Sena y su esposa Marcela Acuña.

Romero hizo el anuncio esta tarde en un acto realizado en avenida 9 de Julio y Vicente López y Planes, en la esquina de la Fiscalía, la mujer aseguró a la prensa que el mandatario provincial la llamó ayer y la convocó a reunirse el jueves 10 de agosto.

"El gobernador Capitanich se comunicó conmigo, nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar. Me dijo que está a disposición mía y que él también como el presidente (Alberto Fernández) quiere que se haga justicia", precisó Gloria, quien añadió: "Quiero creer".

En tanto, la mujer indicó que a las 17 saldrán micros gratuitos desde la plaza 25 de Mayo hacia el Parque de la Democracia para conmemorar el nacimiento de Cecilia, quien este jueves cumpliría 29 años.

"Me siento acompañada, todo Resistencia me acompaña lo que pasa que la gente está trabajando pero pasan y me dan un besito", destacó.

¿Qué pasó con Cecilia?

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros, situada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo a la acusación fiscal, su cuerpo fue luego trasladado por César Sena y un colaborador de la familia, Gustavo Obregón, envuelto en una frazada y a bordo de una camioneta hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.

Finalmente, se cree que sus restos fueron esparcidos en distintos sectores de ese predio, junto a una de las márgenes del Río Tragadero, donde tiempo atrás se encontraron restos de huesos humanos y el viernes pasado otros fragmentos óseos que debe determinarse aún de qué son.

Además de los tres integrantes del denominado clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena) y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la familia), quienes están acusados de encubrimiento agravado.

Con información de Télam