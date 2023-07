Cecilia Strzyzowski: los fiscales aclararon si es cierto que uno de los detenidos se autopercibe mujer

El Equipo Fiscal Especial dio detalles en el marco de la investigación por el presunto femicidio de la chaqueña. Confirman un nuevo sospechoso y el defensor de César Sena remarcó que no va a declarar.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) dio detalles en el marco de la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski y confirmó la posible imputación de un nuevo sospechoso tras la prisión preventiva dictada para los siete detenidos acusados por la desaparición de la mujer chaqueña de 28 años, el 2 de junio pasado. A su vez, en las últimas horas, los abogados defensores Juan Carlos Saife y Jorge Sebastián Vallejos, representantes de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, apelaron la preventiva a la pareja, acusados por la co-autoría del supuesto crimen. "Él dice que no tiene nada que ver con la causa", dijo el representante de César Sena.

Durante la mañana del miércoles, los fiscales dialogaron con la prensa y señalaron que están evaluando la imputación de un nuevo sospechoso a la causa. El Gobierno de Chaco había realizado el pedido a últimas horas del pasado martes. "Se van a tomar determinadas medidas que no puedo decirlas ahora porque tenemos un compromiso con Gloria: primero, van a salir por notificaciones judiciales y luego se las vamos a dar a conocer a ella", aclararon. Y agregaron sobre quién podría transformarse en el octavo imputado: "Es una persona que ya declaró, en su momento analizamos la posibilidad de imputarla. Se van a tomar medidas de prueba y después se verá si se toma esa determinación".

Con respecto a la causa, el EFE confirmó que el próximo viernes una junta médica visitará a Emerenciano Sena para corroborar su estado de salud tras la solicitud de la prisión domiciliaria, sostuvieron que "no es una cuestión sencilla" el pedido de la defensa para una reunión entre madre e hijo y además, están analizando el pedido de la querella para volver a realizar rastrillajes al Río Tragadero. "Son colaboradores nuestros en la investigación, debemos sentarnos y dialogar sobre la importancia y las prioridades de las pruebas", expresaron.

Por otra parte, el equipo de fiscales sostuvo que cada uno de los imputados tiene su estrategia defensiva y que el Ministerio Público Fiscal "confía en la integridad" con la que trabaja la totalidad del personal en el caso. Sobre las pericias, añadieron que intentan agilizar los resultados ya que son pruebas de interés y quieren acceder a ellas en las audiencias de oposición y apelación (fijarían las fechas para antes de la feria judicial). "Estamos haciendo todos los entrecruzamientos de llamadas, mensajes y redes sociales para incorporar los elementos de prueba que sean de interés. Tenemos 12 dispositivos electrónicos, tres netbooks, tablets y CPU's. Son varios, con gran capacidad de memoria y lleva su tiempo", sumaron.

En las últimas horas, algunos medios de comunicación dieron a entender que el principal imputado por el presunto crimen se autopercibía mujer y por eso, pidió ser trasladado a un penal femenino. El objetivo, según dejaron trascender, era evitar la figura de femicidio -que prevé una única pena posible de prisión perpetua-, en caso de ser hallado culpable. "No consta ningún cambio de género en el expediente", manifestaron los fiscales. Mientras que el abogado defensor, Ricardo Osuna, agregó: "No sé de dónde surgió lo del cambio de identidad, me lo atribuyeron a mí pero yo nunca dije eso. En ninguna de las tres entrevistas que tuve con él me lo manifestó, tampoco su familia".

En declaraciones a la prensa, el abogado defensor dijo que se entrevistará con César Sena en las últimas horas, quien le habría dicho que "no tiene nada que ver con la causa". Por otro lado, confirmó que solicitó un encuentro entre el joven y su madre, Marcela Acuña: "Quiere hablar con su mamá para ponerse de acuerdo. Si recuerdan la carta que emitió Marcela Acuña, durante la semana pasada, dice que ellos son inocentes y el culpable era el hijo. La madre sale a decir una cosa, el hijo no me habla a mí... Estoy tratando de ver si puedo avanzar".

Tal como expresó semanas atrás, Osuna manifestó que por ahora la expareja de Cecilia no va a declarar y que lo hará si él lo cree conveniente. "Mientras yo siga, no lo hará hasta que no lleguen los informes y las pericias desde Córdoba", marcó. Además, dijo que no viajará a dicha provincia para conocer los resultados ya que no es perito y no es su trabajo.

Sobre el cierre, el abogado puso en duda el homicidio de Cecilia, principal hipótesis investigada por la fiscalía. "No hay pruebas concretas en el expediente, no está acreditada la muerte. Son los fiscales quienes tienen que probar, no yo. No tengo por qué sospechar nada, los fiscales y la querella son quienes deben investigar qué pasó", expresó. Y remarcó: "No está acreditado, no hay un certificado de defunción ni un informe de autopsia. No hablan del cuerpo en el expediente, hablan de un 'bulto', eso dicen los testigos. Tienen que probar si era un cuerpo y si era el de Cecilia".

Los abogados defensores de Emereciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), dos de los siete imputados en la investigación, apelaron el pasado domingo la prisión preventiva dispuesta contra la pareja, acusada de la coautoría del crimen. La medida fue presentada por los letrados Juan Carlos Saife y Jorge Sebastián Vallejos ante el Juzgado de Garantías Héctor Sandoval, luego de que el Equipo Fiscal Especial (EFE) anunciara el pasado 29 de junio el arresto de ambos.

Según indicó Télam, fuentes judiciales confirman que tras la apelación deberá ser fijada una audiencia donde ambos representantes legales fundamentarán vía oral su posición. Al mismo tiempo se dictó la preventiva a César Sena (19), por homicidio premeditado triplemente calificado por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas y al resto de los detenidos: el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), todos ellos por el supuesto "encubrimiento" del hecho.

"Puede llegar un posible arreglo con una jueza", el mensaje a Emerenciano

El Equipo Fiscal Especial (EFE) destacó la "integridad" del personal frente a la carta que se secuestró en la comisaría de Resistencia donde se encuentra detenido Emerenciano Sena. Según se conoció en las últimas horas, su hermana Marcelina le transmitió en el escrito que Ricardo Osuna -defensor de César- "tiene todo bajo control" y que para que todo siga así, necesitan que Marcela Acuña "no haga ningún tipo de declaración" porque si eso sucede "se hunden los tres".

En ese mismo documento, afirma que "puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de Garantías de la Fiscalía N° 3" y le recomienda "bajar el azúcar" para apurar la domiciliaria. Dicha carta fue descubierta cuando la mujer le llevaba medicación a su hermano. Tanto el documento como las dos pastillas, según confirmaron los fiscales, serán analizados.

"Mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo el ADN, ahí sí conviene su declaración porque si lo hace ahora, ella ni nadie va a poder arreglar más ni un tipo de declaración. Me dijo que, si el fuera tu abogado, ustedes ya estarían afuera. Llamalo y si querés. Podés cambiar de abogado pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal", le recomienda Marcelina a Emerenciano.

Osuna se refirió al tema, dejó en claro que no conoce a la hermana de Emerenciano y negó todo. "Me buscaron para entrevistar a César, no conozco a la persona que escribió las cartas. No tengo injerencia ni ningún tipo de vinculación con la defensa de su padre. Desconozco su estado actual de salud y la estrategia de su abogado", manifestó. Y cerró, claramente molesto: "Me enojó la carta, hay alguien que está queriendo meter la cola y embarrar la cancha. Yo solo me limito a la defensa de César, desconozco de dónde surge esto".

Por su parte, uno de los abogados de la familia, Gustavo Briend, condenó el escrito: "Lo dicho en la carta es gravísimo, entiendo que tiene que ver con una maniobra más para confundir a todos y por ahí tratar de apartar al EFE (equipo de fiscales) que trabaja a destajo y están al tanto de todo lo que está pasando". Al mismo tiempo, remarcó que en las últimas horas pidieron "una diligencia concreta", que tiene que ver con una ampliación del rastrillaje del Río Tragadero. "Estamos a la expectativa de que la fiscalía disponga la forma y la modalidad. Queremos acompañarla", subrayó.