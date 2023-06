Caso Cecilia: Sena apelará la preventiva y la querella pide incorporar agravante de alevosía

Los fiscales definieron la prisión preventiva para los siete detenidos. Qué dijeron los abogados defensores y la querella que representa a la familia.

Los siete imputados por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski fueron procesados el pasado jueves con prisión preventiva, según dispuso el Equipo Fiscal Especial (EFE) en un fallo de 175 hojas dentro del marco de la investigación por la desaparición de la mujer chaqueña de 28 años desaparecida desde el 2 de junio pasado. Frente a esto, el defensor de su expareja César Sena confirmó que apelará la preventiva; mientras que la querella pedirá incorporar el agravante de "alevosía".

La medida del EFE recayó sobre el esposo de Cecilia, César Sena (19), a quien se le imputó la autoría del femicidio; los padres de éste, Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), como coautores del asesinato; y sobre el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), todos ellos acusados del "encubrimiento agravado" del crimen.

Frente a esto, el abogado defensor del principal sospechoso, Ricardo Osuna, confirmó en las últimas horas que va a apelar la preventiva y que seguirá trabajando del expediente a pesar de un inconveniente de salud que atravesó el jueves pasado. Por su parte, Juan Carlos Saife, representante legal de los padres de César, señaló que se encuentra evaluando cómo seguir ante las preventivas y adelantó que, si la resolución está bien fundada, no va a oponerse.

"Pruebas tienen de todo, menos quién la mató. A mí no me dicen los fiscales cómo la mataron, cuándo, con qué y qué hicieron mis defendidos -Emerenciano Sena y Marcela Acuña- en la acción de matar. El indicio de presencia en el lugar (donde fue asesinada) no es suficiente para determinar que la mataron", marcó Saife en diálogo con TN. Cuentan con tres días hábiles para analizar y oponerse ante el juez de Garantías, Héctor Sandoval o ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

En contraparte, los abogados querellantes que representan a Gloria Romero, madre de Cecilia, consideraron que los fiscales deberían haber incluido el agravante de la "alevosía" y el de "femicidio", no solo para César Sena sino también para sus padres Emerenciaño y Marcela Acuña. "Sin lugar a dudas hubo alevosía, a Cecilia se la colocó en un lugar donde estaba indefensa. El centro de poder de los Sena era precisamente su domicilio, había multiplicidad de autores, tenían mucha capacidad ofensiva y era na mujer sola", aseguró Fernando Burlando en diálogo con Agencia Télam.

"Desde mi punto de vista, los padres de Sena conocían precisamente esta situación de violencia de género entre su hijo y Cecilia, y eso de alguna manera los incluiría dentro de la coparticipación en el femicidio", explicó el abogado.

Asimismo, el abogado Juan Arregín señaló que Acuña pudo haber participado de forma directa del homicidio porque tenía una motivación y sabía artes marciales. Si bien ambos querellantes aseguraron que defenderán la prisión preventiva dictada frente a las posibles apelaciones, lamentaron que no se mantuvieran las calificaciones iniciales.

Con respecto a la decisión de aliviar la calificación penal a los cuatro colaboradores externos a la familia (de partícipes secundarios a 'encubrimiento agravado'), Burlando sostuvo que la cuestión le "hace ruido" por las reacciones que mostraron todos ellos ante el hecho. "Entendemos que tal vez sería apresurado ir a la figura del encubrimiento, pero de todos modos eso se puede cambiar de aquí al requerimiento de elevación a juicio", añadió Arregín.

Tras el pedido de la preventiva, los fiscales dieron más detalles de las evidencias que tuvieron en cuenta para argumentar la decisión: mensajes de WhatsApp de Cecilia contándole a un allegado que su pareja era "violento" y le tenía miedo -que forma parte de la declaración de un testigo de identidad reservada- y las búsquedas en el historial de la cuenta de Youtube de César Sena, entre las que destacaron: "cómo luxar un brazo/travesuras del felino y el bolillo", "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia", "¿puede un revólver usar silenciador?", "qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta", "muertes violentas que pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento". A las mencionadas se suman los horarios, el viaje inventado, cámaras de seguridad, restos óseos y las llamadas telefónicas.