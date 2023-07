Caso Cecilia: la misteriosa carta junto a un ticket que le enviaron a César Sena a la cárcel

Policía de la comisaría en la que se encuentra alojado el principal sospechoso por el presunto femicidio de Cecilia entregaron documentos al equipo de fiscales. Las novedades de la causa.

Policías de la comisaría en la que se encuentra alojado César Sena, principal sospechoso en la causa que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que permanece desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, encontraron una misteriosa carta junto a un ticket bancario de un millón de pesos luego de que su hermano Mariano le llevara elemento de higiene y comida al Complejo Penitenciario 1. Así lo confirmó uno de los fiscales del Equipo Fiscal Especial (EFE) en las últimas horas y ordenó nuevos peritajes.

Ante la consulta, en diálogo con Todo Noticias (TN), el fiscal Jorge Cáceres Olivera detalló: "El Servicio Penitenciario me puso al tanto de este intento de ingreso para César Sena. Fue detectado dentro de un cuaderno en la requisa, fue secuestrado y puesto a disposición del equipo fiscal, se están haciendo las pequisas. Fue escrito en tinta seca, marcaron sobre la hoja un mensaje que era para su padre Emerenciano". La visita no pudo ser concretada porque el detenido no está autorizado a recibir personas, aunque no es la primera vez que se pretende burlar a las autoridades penitenciarias. Además de la nota oculta, ya incoporada al expediente, también hay una extracción de un millón de pesos.

En los últimos días se determinó que incorporarán el testimonio de la psicóloga de Cecilia luego de que Gloria Romero, la madre de la joven, avalara que la citen y que se levante el deber de guardar secreto profesional. "Estamos intentando reconstruir la relación entre Cecilia y César. En los últimos días de la semana pasada hemos podido dar con los datos de los profesionales de salud que atendían a Cecilia, tanto en la salud física como la psicológica. La citamos para hoy con el objetivo de que nos pueda construir su historia de vida y si hay algún dato de interés que pueda aportar a la causa", explicó el fiscal.

En tanto, Gloria se reunió con el equipo de fiscales para conocer los avances en la causa, luego de que el pasado viernes se hallaran nuevos restos óseos. Con respecto a los resultados de los restos, analizados por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), manifestó: "Se comenzó con el procedimiento el día lunes en la localidad de Córdoba, estos restos -por la modalidad en la que fueron reducidos y el deterioro de los mismos- serán analizados en un procedimiento de aproximadamente cuatro semanas según nos adelantaron".

Más allá de las declaraciones de Cáceres Olivera, donde sostiene que están "expentantes" en que puedan surgir datos positivos para hacer un posterior cotejo de ADN, es importante remarcar que al estar calcinados -es decir, bajo el máximo daño por fuego posible- es un gran desafío encontrar material genético en los restos. Es decir, tras los 30 días, puede no haber resultados positivos o negativos.

Mientras tanto, el abogado Juan Arregín y su colega Gustavo Briend, uno de los representantes de Gloria Romero, madre de la víctima, confirmó a Télam que pidieron una medida cautelar de inhibición general de bienes de la familia Sena con el objetivo de formalizar una Acción Civil resarcitoria en el marco de esta causa. Además solicitaron un informe de bienes inmuebles, automotores, motovehículos y lanchas a nombres de los imputados. "La información requerida permitirá asegurar el cobro del crédito que se reclamará, en concepto de daños, perjuicios daño moral y toda otra indemnización que se solicite", indicaron.

La Junta Médica determinó que Emerenciano no requiere asistencia médica

La junta médica que examinó a Emerenciano Sena determinó que "no requiere asistencia de terceros para realizar las actividades de la vida diaria" y se encuentra en "buen estado de salud", siendo esto un claro revés para su defensa, que había pedido un arresto domiciliario del acusado debido a su debilidad física. De todas formas, los médicos forenses dispusieron exámenes complementarios para realizar "un informe con diagnósoticos certeros" sobre lo que acusa tener.

"Presenta al momento del examen buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución. Se examinó a una persona de sexo masculino, de 60 años de edad, actualmente compensado, con buen estado nutricional, no requiere asistencia de terceros para realizar las actividades de la vida diaria", indicaron desde el Instituto Médico Forense (IMF) según pudo acceder Télam. Si bien manifiesta diagnóstico de patologías crónicas, estas "no se constatan por historia clínica ni estudios complementarios", agregan. Se destaca: Diabetes tipo 2, pólipos intestinales y enfermedad prostática.

Se le realizará un laboratorio completo, evaluación por diabetes y nutrición, hepatograma y orina completa, evaluación urológica, evaluación cardiovascular, evaluación oftalmológica y por servicios de gastroenterología, entre otros estudios.

Por otro lado, Marcela Acuña -madre del acusado- finalizó la huelga de hambre que mantuvo por dos días y por la cual debió asistir a un centro médico a causa de diversos malestares. Nombró como defensora a la abogada Rocío de Jesús Ramírez y junto a Ricardo Osuna -representante de Emerenciano y César Sena- pidieron reprogramar las audiencias de oposición a la prisión preventiva que iban a realizarse esta semana. El juez de garantías Héctor Sandoval cambió las fechas para el 2 y 3 de agosto por la mañana.

La mujer pidió, a través de una carta escrita, recibir una serie de elementos (una silla, MP3 con auriculares, elementos de aseo personal), acceder a un día más de visita o que las mismas sean de dos horas y que se revea la situación de su hijo, ya que no puede recibir visitas y debe ser asistido por un médico porque "no se halla en un centro clandestino de detención".