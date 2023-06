Caso Cecilia: fiscales preparan el pedido de prisión preventiva para los detenidos

Lo confirmó uno de los funcionarios públicos, quien detalló que están verificando las pruebas científicas que se incorporaron a la causa. Cómo continúa la investigación.

En medio de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven presuntamente asesinada en Resistencia, los fiscales de la causa preparan la resolución con el pedido de prisión preventiva para los siete acusados. En las últimas horas fueron incorporadas pruebas clave para esclarecer el posible crimen.

Lo confirmó el fiscal Jorge Gómez, uno de los tres que integran el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, quien detalló que se está volviendo a controlar la prueba y preparando la resolución en la que se dictarán las prisiones preventivas de los acusados, para lo cual tiene plazo hasta el jueves próximo.

"La decisión de esperar al 29 es por la posibilidad de que vayan ingresando algunas pruebas científicas y reforzar así más las pruebas que tenemos", dijo esta mañana el fiscal a la prensa. El funcionario público enumeró que se esperan los resultados de peritajes sobre los teléfonos secuestrados, informes sobre las tareas con georradar realizadas ayer por Gendarmería Nacional y los estudios que realizarán mañana los antropólogos forenses del Poder Judicial de Córdoba sobre restos óseos secuestrados en el marco de la causa.

Sobre los hallazgos del pasado fin de semana, Gómez aclaró que una de las cosas que se encontró en la casa de la pareja integrada por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos de los detenidos por el hecho, fue "una tela de color rojiza que podría corresponderse con la mochila" de Cecilia.

Finalmente, al ser consultado sobre las calificaciones legales de los hechos a atribuirles a los acusados, el fiscal dijo: "Si se pide la prisión preventiva, va a ser para los siete imputados, y las calificaciones legales las estamos estudiando, podrían ser las mismas para Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena y podrían variar respecto de los otros cuatro imputados", en referencia a Gustavo Obregón; su esposa, Fabiana González; el casero Gustavo Melgarejo, y su pareja Griselda Pereira.

Caso Cecilia: realizaron una marcha a la espera de nuevas pericias clave

Al cumplirse 23 días de su desaparición, su mamá, Gloria Romero, convocó a una marcha que se llevó a cabo desde la plaza central de la capital chaqueña hasta la dependencia policial donde está detenida una de las principales imputadas, Marcela Acuña, madre de la pareja de la víctima y esposa de Emerenciano Sena.

Los peritos de Gendarmería Nacional realizaron ayer un operativo en otro tramo de la calle recientemente asfaltada en el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia para determinar si hay restos o no del cuerpo de Cecilia, al tiempo que el equipo de antropología del Poder Judicial de Córdoba presentó los resultados del estudio a los huesos encontrados. Los peritos judiciales de Chaco ya anticiparon a los fiscales, de todas formas, que uno de los restos óseos parecería ser una falange.

El sábado se realizaron dos operativos para intentar hallar restos de Cecilia. Uno se hizo en la casa de los Sena, en la calle Santa María de Oro 1460, donde se estima que fue el crimen, porque la joven chaqueña nunca más salió del lugar. Allí, se secuestraron elementos que pueden ser de interés para la investigación, como dispositivos electrónicos y objetos cortantes que serían cuchillas para faenar animales. Estos últimos elementos llamaron la atención, porque no habían sido encontrados en el allanamiento anterior.

El operativo restante se llevó a cabo en el Barrio Emerenciano Sena, sobre la calle asfaltada buscando posibles restos de Cecilia debajo del pavimento. Los resultados de este análisis inicial se conocerán en las próximas horas, tras ser analizados mediante un software en la División de Criminalística de la fuerza federal.

En principio, en la casa de los Sena no se hallaron manchas hemáticas ni pruebas de algo que pudieran haber quemado. "No hay manchas de sangre, en algunos sectores reaccionó el luminol que se hisopó, pero puede ser lavandina, algún producto que tenga cobre como esmalte, por ejemplo, pero manchas de sangre no se encontró", precisaron fuentes judiciales.

Mientras avanza la investigación, los familiares siguen reclamando Justicia. En la convocatoria a través de sus redes sociales, Romero pidió a los habitantes del interior chaqueño y del país su acompañamiento durante la marcha. También solicitó que todas las personas que tienen la camiseta de la Selección Argentina, le coloquen una estrella rosada que diga "justicia por Cecilia", como "símbolo de los sueños que le robaron".