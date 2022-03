A un año de su desaparición, se llevó adelante una movilización por Tehuel

Imágenes de Tehuel, afiches abogando por su aparición, pedidos para que se reactive la causa y que continúe la búsqueda. Así fue la marcha.

A 365 días de la desaparición de Tehuel de La Torre, se llevó a cabo una importante manifestación desde la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hasta el Congreso para pedir por su aparición. Imágenes del joven trans de 22 años, reclamos para que se reactive la causa que está detenida y pedidos para que continúe su búsqueda inundaron las calles.

"¿Dónde está Tehuel?", es la pregunta que hace un año se repite una y otra vez. Escrita en paredes, en banderas o en afiches de diferentes tamaños. Con letras negras o rojas. Con una imagen de su cara, sonriente, como todavía su famiia lo recuerda. "Hace un año que te buscamos", sostienen quienes marcharon en la Ciudad.

La actividad fue llevada adelante por la Coordinadora por Tehuel, quienes pidieron por su aparición con vida. "A un año de su desaparición exigimos reapertura de la causa, implementación efectiva de la ley de identidad de género, cupo laboral travesti trans no binarie, ESI y DNI no binarie", sostuvieron.

Más de medio centenar de adolescentes y jóvenes se concentraron en la vereda de la Casa de Gobierno con fibrones, pinceles, témperas y óleos y pintaron en el suelo el rostro de Tehuel. Al mismo tiempo, se pasaban el micrófono y expresaban su bronca por la falta de accionar por parte del Poder Judicial. También pidieron por la investigación, para conocer qué fue lo que ocurrió y prepararon nuevas actividades -como un festival musical sin fecha programada hasta el momento-.

Es importante recordar que Tehuel fue visto por última vez durante la tarde del 11 de marzo del 2021, cuando dejó su casa en San Vicente y partió rumbo a la localidad de Alejandro Korn para encontrarse con Luis Alberto Ramos (37), quien le había ofrecido un trabajo de mozo para un evento. Tanto Ramos como Oscar Alfredo Montes (46) son los únicos detenidos que tiene la causa.

En noviembre pasado, el juez de Garantías Martín Rizzo tomó la determinación de modificar la carátula del caso: dejó de ser "búsqueda de paradero" para transformarse en "homicidio agravado en contexto de odio a orientación sexual e identidad de género". No se llevaron a cabo nuevos rastrillajes por la ausencia de "nuevos indicios" y la causa fue elevada a juicio para diciembre próximo.

"Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto, vivo no lo buscaron casi en ningún momento. Hay indicios de que pudo haber sido llevado por trata de personas, me gustaría que intervenga alguna fiscalía federal", pidió hace unos días su papá Andrés. Actualmente, la investigación está parada y la familia no tiene novedades en relación al caso. Mientras tanto, una familia sigue esperando por respuestas que la Justicia no sabe dar.

Algunas imágenes de la marcha por Tehuel (Agencia Télam)