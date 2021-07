Piden que sea sometido a juicio oral el esposo de la diputada Carolina Píparo

La pareja de la legisladora macrista se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes que embistió mientras manejaban una moto y que resultaron heridos.

Una fiscal de La Plata pidió que Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada provincial macrista Carolina Píparo, sea sometido a juicio oral como acusado de intentar matar a dos jóvenes a los que atropelló con su vehículo luego de ser asaltado durante la madrugada del último Año Nuevo en la capital bonaerense.

El pedido fue efectuado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 platense, quien le imputó a Buzali el delito de "homicidio en grado de tentativa" –que prevé penas de entre 4 y 16 años de prisión- y consideró que en este caso "no resulta procedente la aplicación de procedimientos de abreviación del proceso". Esta requisitoria deberá ser resuelta ahora por la jueza de Garantías Marcela Garmendia.

En su presentación de 13 hojas, la fiscal recordó que el hecho ocurrió cerca de las 3.05 del 1 de enero último, en calle 21, entre 39 y 40, de La Plata, cuando el acusado "a bordo de su automóvil marca Fiat, Modelo 500L, dominio OIF925, de color negro con techo blanco, en compañía de su esposa, persiguió a un grupo de motovehículos que circulaban delante suyo, y con la clara intención de darle muerte embistió con el frente de su vehículo". Según Di Lorenzo, luego de la colisión, los dos ocupantes de la moto, Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, "salieron despedidos impactando con sus cuerpos en el pavimento, resultando lesionados, quedando el motovehículo con el que transitaban alojado debajo del sector delantero del automóvil embistente, y sin importar dicha circunstancia, el sujeto en cuestión emprendió la fuga del lugar desasistiendo a las víctimas".

"Entiendo, que no puede dejar de advertirse, no solo de los testigos oculares del hecho sino también de la prueba pericial de tinte objetivo que obra en autos, la clara intención del sujeto activo de causar la muerte en las víctimas de autos", afirmó la fiscal, quien sostuvo que esto quedó "comprobado con todo el accionar del imputado realizado antes, durante y después de cometido el delito que se le enrostra". Para Di Lorenzo, "se encuentra probada la materialidad ilícita" y "la participación" del acusado "como autor responsable en la misma, no logrando los dichos del aquí imputado desvirtuar los elementos colectados antes valorados, por lo que la conducta que se le reprocha a Juan Ignacio Buzali, deberá ser ampliamente debatida en la etapa oral subsiguiente".

Por su parte, fuentes cercanas a la defensa de Buzali, a cargo del abogado Marcelo Peña, adelantaron que se opondrán a la requisitoria fiscal y pedirán que el caso se encuadre como "lesiones", que es excarcelable y tiene una pena más baja que el "homicidio en grado de tentativa".

En tanto, el 1 de julio último, la fiscalía de Menores de la Plata pidió elevar a juicio oral la causa en la que un adolescente de 16 años y Cristian Anticaglia están imputados de haber participado del robo a mano armada a Píparo y Buzali y ocurrido poco antes del atropello que sufrieron los otros dos motociclistas.

Píparo denunció haber sido asaltada por "motochorros" la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, de La Plata, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa. Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por lo que creyeron que eran los mismos "motochorros" que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, quienes tripulaban la moto y que resultaron heridos. Por pedido de la fiscal Di Lorenzo, Buzali fue detenido el 9 de enero último y luego fue beneficiado con arresto domiciliario.