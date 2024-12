Pasaron más de 18 años de un asesinato que parecía hundirse en la historia criminal argentina como uno de esos casos que eran imposibles de resolver. Nora Dalmasso, asesinada en su casa de un country de Río Cuarto, era un misterio para una justicia que miró una y otra vez a sospechosos equivocados, hasta que un nuevo fiscal y una pericia clave le pusieron el nombre al presunto asesino. En un caso que parece impune y en una acusación casi imposible, el fiscal, la familia y sus abogados buscan evitar la prescripción de la causa. El Destape habló con Mariangeles Mussolini, la abogada del viudo, Marcelo Macarrón, que después de enfrentar el juicio que lo declaró inocente busca encontrar la verdad y al asesino.

El foco en la nueva mirada de la investigación está en la pericia de ADN que los investigadores cordobeses y un prestigioso centro estadounidense realizaron. Con dicha prueba, marcaron a Roberto Bárzola como el hombre que había dejado rastros en 6 puntos de la bata que usaba Nora, el cinto con que la asfixiaron y también en un pelo que hallaron en la ingle de la víctima. Sobre esta pericia, la abogada aseguró que “la familia, con este nuevo resultado de la pericia, están con una mezcla de sensaciones. Por un lado muy conmovidos, obviamente por el resultado y por estar más cerca de la verdad que es lo que necesitaban hace 18 años y que lo están obteniendo ahora con una causa prescripta. Se sienten indignados con respecto al estadío de la causa y también esperanzados por la posibilidad de dar vuelta esto”. Además remarcó que “tenemos la esperanza de dar vuelta la prescripción y hacer un planteo válido, fundado y en definitiva poder revertir la situación de la prescripción”.

Una vez marcada la importancia de la prueba, Mussolino respondió acerca de la posibilidad de llevar a Bárzola a juicio oral: "Voy a desdoblar la pregunta en dos cuestiones. Si en el momento en que se absuelve a Marcelo Macarrón se la reconoce a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género y el fiscal Julio Rivero entendió -y lo ratificaron los vocales y el jurado popular- que el instituto de la prescripción no puede estar por encima de la verdad y fue por eso que se siguió investigando... entonces nosotros nos preguntamos en primer medida si la Justicia va a entender que la prescripción va a estar por encima o si por el contrario se le va a dar la misma importancia que se le dio a la búsqueda de Justicia".

Además, la letrada especificó de qué factores depende poder llevar a Bárzola a juicio: "Va a depender de este entendimiento de la Justicia y del apoyo de la sociedad, en donde se pida la no impunidad de la causa y lograr interrumpir la prescripción. En definitiva, poder ir a un juicio con todas las garantías procesales correspondientes: donde no estemos haciendo un análisis del transcurso del tiempo sino que estemos hablando de culpabilidad. Si se determina la culpabilidad de esta persona, que esto se dirima en un juicio como corresponde". Sobre la posibilidad de prescripción, remarcó: "El instituto de la prescripción, si bien es importante, uno de sus principios fundamentales es la razonabilidad del plazo. Aquí transcurrió mucho tiempo en donde la investigación que se llevó no fue la adecuada, no se siguió un método y es lo que nos trae hoy a tener una causa prescripta".

La abogada que supo enfrentar el juicio donde se acusó al viudo, Marcelo Macarrón, de planificar y encargar el crimen de Nora Dalmasso aseguró que en cuanto a las demoras de la justicia, “habría que preguntárselo a la justicia en sí, puede haber sido un contexto histórico que en ese momento se estuviera dando pero la justicia debería haber estado operando en ese momento independientemente más allá de cuestiones políticas o sociales".

Sobre el rol del nuevo fiscal, expresó: "Lo real es que Pablo Jávega aplicó un método, no es que hizo un hallazgo extraordinario, no es que se halló a una persona que no fue nombrada en el expediente ni indicada por la familia, como habrán visto en el informe de Walker (ex FBI). Habría que preguntarles a quienes se dedicaban a la investigación por qué no aplicaron un método que es un ABC, donde ellos deberían haber hecho lo que hizo Jávega: intervenir a partir de que se envíen las actuaciones, después de la absolución de Marcelo Macarrón, agarrar el expediente como si fuera un hecho que ocurrió ayer y aplicar el método del ABC de la criminalística que es empezar a buscar a las personas que habían estado próximas a la víctima momentos previos a la muerte. Con esa tarea, dieron que había un universo de personas a las que no se había cotejado ADN, solicitaron el procesamiento de esas muestras y dentro de esas primeras 45 muestras es que dieron positivo. La verdad es que la tardanza pasada de la justicia habría que hablar con las personas que estuvieron en ese momento actuando. Creo que tiene que ver con que perdieron el foco, empezaron a hablar de la teoría de los amantes y un montón de cuestiones que no venían al caso y dejó de ser la víctima la principal persona del expediente y pasaron a empezar a investigar por los lugares equivocados”.

Pese a las demoras en la investigación y los errores de los primeros investigadores, la abogada aseguró que “la familia está muy enfocada en esta instancia, en tratar de rebatir la prescripción. Creemos que hay una responsabilidad y una negligencia en el accionar, pero la verdad es que la familia se encuentra enfocada en esta instancia y en intentar revertir una situación en la que se encuentran por culpa de una mala investigación. Entonces obviamente hay indignación, enojo, mucho dolor, están muy conmovidos”. Igualmente, la letrada destacó que “obviamente hay mucho temor de que el caso quede impune, pero es un temor que tenemos que compartir toda la sociedad porque, en caso de que se determine la culpabilidad o que no se pueda hacer el juicio y quede impune, estamos frente al autor material del crimen de Nora Dalmasso. Sería algo muy grave para la sociedad y para la justicia: no solo por la magnitud de la causa, sino porque estamos hablando de una violación seguida de muerte de una persona y el principal sospechoso está libre de condena".

En ese camino, la abogada cree en la importancia del rol social a la hora de buscar justicia: "Estamos pidiendo el apoyo de la sociedad y el replanteo de la justicia porque esto nos compete a todos. Por eso pedimos de la sociedad un reclamo legítimo, que la justicia actúe como tiene que actuar, para que esta causa no quede impune”.

La abogada además reclamó, en sintonía con la búsqueda que hace el fiscal Jávega, “que si hay alguna persona que tiene conocimiento de un hecho delictivo de esta persona lo haga saber. Eso es lo que implica pedir ayuda a la sociedad porque esta causa nos va a atravesar a todos”, aseguró. En cuanto a la investigación y al proceso que llevó adelante la justicia hasta ahora, Mussolini destacó que “es muy doloroso lo que pasó, no tenemos que olvidarnos que en las dos terceras partes del expediente la familia ha sido perseguida, no ha podido realmente hacer justicia por la situación procesal en la que se encontraban y con este resultado, evidentemente, el cierre de esa parte de la historia terrible para la familia deja.mucha indignación y creo que a la sociedad le va a pasar lo mismo”, vaticinó.

La abogada también respondió a uno de los puntos que más se recuerdan de esta historia judicial. Se trata de Gastón Zárate, quien se llamó a sí mismo “el perejil” de la causa cuando fue acusado y detenido. Hasta hubo una marcha para denunciar esa falsa acusación. En cuanto a esto, la abogada aseguró que “nunca estuvimos de acuerdo con llamar así a una persona, hay que ser muy cuidadoso con la forma de llamar a una persona pero sí entendemos que fue una forma de llamar a alguien que estaba siendo injustamente perseguida por la justicia”. Ante la pregunta de El Destape sobre Marcelo y Facundo Macarrón, la abogada no dudó en responder que “ellos también estarían considerados dentro de este término, pero va más allá de un término que referencie a personas sino que creo que acá fueron víctimas de un sistema que no hizo el trabajo como tenía que hacer”. Además, la letrada destacó que “a partir de ahora, aunque estamos en otro contexto histórico en cuanto a violencia de género, tiene que empezar a mirar con perspectiva de género y en este caso lo va a hacer”. Aunque no le gusta el término “perejil” y evita decirlo directamente, la abogada aseguró que “en términos de la investigación, Marcelo y Facundo fueron víctimas pero no hay que perder el foco que la principal víctima es Nora Dalmasso”.

Mussolini volvió a criticar los primeros años de la investigación donde aseguró que “no se siguieron los estándares que correspondían y que deberían haberse hecho en ese momento”. Además, la abogada aseveró que “la causa Nora Dalmasso va a ser un antes y un después en todos los casos donde esté atravesada la violencia contra la mujer. Es un caso que tiene mucha relevancia, que puede sentar un precedente y existir una reivindicación de la propia justicia por lo que fue en su momento y lo que es hoy”. La abogada aseguró que “son planteos que la justicia debe hacerse para crecer como sociedad”.

En cada respuesta, en cada repaso de la causa, la abogada no deja de destacar que “hay que tener en cuenta que la principal víctima fue y es Nora Dalmasso y el apoyo de la sociedad debe venir por ese lado. Hablamos de una mujer que fue violada y asesinada y, por no haber investigado como debió hacerse, pasaron 18 años. Estamos frente a una causa prescripta y mucho va a depender del pedido de la sociedad, de la justicia y de los abogados para revertir esa situación”.

Esa búsqueda de justicia que pide la familia de Nora Dalmasso ahora se debate en los Tribunales de Córdoba, aunque todos especulan con que el caso llegue a los más altos tribunales, ya que sienten que aunque pasa el tiempo, la verdad está más cerca.