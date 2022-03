Caso Dalmasso: la defensa de Macarrón desvía la sospecha sobre el empresario Miguel Rohrer

Los hijos de la víctima declararon contra el agroempresario Miguel Rohrer, un amigo de la familia que alternaba su vida entre Río Cuarto y Adrogué. Valentina declaró durante una hora y Facundo durante dos horas. Coincidieron que el hombre podría haber asesinado a su mamá.

En la estrategia defensiva de Marcelo Macarrón, los hijos de la víctima Nora Dalmasso y del viudo, Facundo (34) y Valentina Macarrón (31), juegan un papel decisivo. Hoy jugaron sus cartas a favor de su padre y ambos le apuntaron al empresario cerealero Miguel Rohrer; rumor que ya habían hecho circular hace algunos años en Río Cuarto desde la propia familia Macarrón y allegados al viudo.

Incluso, en distintas entrevistas y charlas informales desde 2016 a la fecha, Rohrer, a quien en Río Cuarto lo apodaban “Michel, el Francés”; se defendió de esa operación en su contra: “Eso lo armó el abogado Marcelo Brito”, en referencia al abogado defensor del viudo y único imputado, Marcelo Macarrón.

Precisamente hoy, en la audiencia, Brito guió el interrogatorio a los hermanos Macarrón, para que sembraran la duda e indicios hacia que este amigo de la familia fue quién asesinó a su madre; hipótesis nunca investigada por la Justicia.

“Mi mamá y Rohrer se conocían de antes, Rohrer miraba mucho a mi mamá”, declaró la hija menor de Nora, quien señaló que ella regresó de EE.UU. y en el aeropuerto de Ezeiza, la esperaban Rohrer y Julio Boehler, otro amigo de la familia, quiénes la llevaron hacia Río Cuarto.

Durante la declaración de una hora, Valentina puso a Miguel Rohrer en Río Cuarto los días previos al asesinato de su mamá: “Una mujer vio a Michel en una peluquería canina de Río Cuarto el 24 (de noviembre de 2006)”. También, dijo que “era un hombre muy violento”.

Su hermano Facundo, que también estuvo imputado por el asesinato de Nora Dalmasso, declaró durante dos horas después de Valentina y coincidió con su testimonio: “En el banquillo de los acusados tendría que estar Rohrer”.

Egresado de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y diplomático de carrera en Bruselas, Bélgica, Facundo Macarrón destacó a lo largo de su declaración “yo también soy abogado”, y en algunos segmentos utilizó lenguaje leguleyo. Incluso, cuando el fiscal de Cámara, Julio Rivero le preguntó quién debería ser juzgado por el asesinato de su madre, no dudó: “Solamente basado en las sospechas y con todas las garantías procesales y constitucionales, acá tendría que estar Miguel Rohrer”.

Facundo Macarrón también declaró que la causa se politizó y puso la mira sobre el primer abogado y vocero de Marcelo Macarrón, Daniel Lacase, un ex funcionario menemista, con el que el viudo viajó a Punta del Este en su vehículo y con quien se alojó mientras jugaban golf: “Estuvimos mal asesorados por Daniel Lacase. La conferencia de prensa nunca la tendríamos que haber hecho”.

El hijo de Nora se refería a la rueda de prensa que dio su padre en el hotel Opera de Río Cuarto la tarde del 5 de diciembre de 2006, donde dijo: “Si se ha equivocado en los últimos tramos de su vida, la perdonamos totalmente. No soy quién para juzgarla, y si se equivocó la va a juzgar Dios”. Esa tarde de calor y humedad riocuartense, Macarrón también se despegó de las sospechas: “Yo creo que sería ridículo matar a la mujer amada”; y aclaró que no sabía quién podría haber ordenado el crimen: “Encargo mío, no”.

El hijo mayor de Nora también defendió al pintor Zárate, conocido como “El Perejil”: “Se buscó responsabilizar al más vulnerable”. El pintor había sido imputado el 8 de febrero de 2007 y estuvo preso 24 horas hasta que una masiva movilización logró sacarlo de la cárcel.

También, guiado por Brito, Facundo Macarrón le apuntó al ex fiscal General, Darío Vezzaro, quien asumió luego de que José de la Sota le pidiera la renuncia a Gustavo Vidal Lascano al mismo cargo por haber permitido la imputación sin pruebas contra Zárate. “Vezzaro quiso meterme preso y no pudo, el fiscal Di santo nunca tuvo pruebas para detenerme”, acusó Facundo, que fue imputado el 7 de junio de 2007.

Apunten al Francés

En los primeros días de la investigación, la Policía tuvo en la mira a Miguel Rohrer, ya que el círculo íntimo de la víctima lo había señalado como “alguien perverso” y “violento”. Pero los datos genéticos y el seguimiento de los teléfonos del empresario lo ubicaron lejos de Río Cuarto ese fin de semana.

Sin embargo, Facundo y Valentina volvieron a nombrarlo en el juicio, pese a que durante la instrucción el nombre del empresario no aparece, sino en los primeros días. “Rohrer era un asqueroso machista”, dijo Facundo hoy. Y agregó detalles, citando el testimonio de una tía: “Margarita Dalmasso me dijo que había tenido una relación con mi mamá”. También, citó a su tío Juan Dalmasso, hermano menor de Nora: “Mi tío Juan encontró un cuaderno con los poemas que le enviaba Rohrer". En su metralla verbal contra el empresario cerealero, el hijo de Nora y Marcelo Macarrón, apuntó: “Algunos periodistas señalaron que Rohrer los había amenazado para que no hablaran con él. Si hay que buscar a un poderoso, hay que buscarlo a él”.

Otro poderoso

En los Tribunales de Río Cuarto recordaron que hace cuatro años, también se intentó sembrar la duda de otro jugador fuerte de la causa, Daniel Lacase, ex vocero de los Macarrón, citado hoy por Facundo.

En noviembre de 2018, la causa se movió mucho en Río Cuarto, cuando el ex vocero Daniel Lacase se presentó en los Tribunales de Río Cuarto y entregó un escrito de cinco páginas detallando que se sentía atacado en su buen nombre y honor por versiones que circularon en la ciudad que lo sindicaban como nuevo sospechoso en la trama asesina de Nora Dalmasso y que después tomaron estado público en diferentes medios de prensa.

En noviembre de 2018, el diario cordobés La Voz del Interior detalló: “Según trascendidos, entre otras nuevas diligencias, la fiscalía habría mandado a investigar versiones sobre una suma de 20 mil dólares que el exvocero de Macarrón, el abogado Daniel Lacase, habría llevado a Punta del Este. En algún momento, se sospechó que ese dinero se usó para pagar un avión para que viajara Macarrón a Río Cuarto, o para pagarle a un sicario, pero se habría determinado que ese monto fue depositado en un banco, sin que se detectaran irregularidades”.

Y la radio cordobesa Cadena 3 también dio cuenta de que además del viudo podría haber un nuevo imputado en la causa, como coautor del crimen, aunque evitaron citar con nombre y apellido al ex vocero de la familia Macarrón.

Ante esta embestida mediática que se hizo eco de los rumores que lo señalaban como el nuevo sospechoso de la causa, el martes 30 de octubre de 2018, Lacase junto a sus abogados Justo Casado y Daniel Valverde se presentó ante el fiscal Luis Pizarro y entregó un escrito donde se pone a disposición de los investigadores, a la vez que solicita “el mantenimiento de mi libertad”, ante el temor de ser imputado y detenido como señalaron los corrillos y algunos medios.

Lacase, un abogado laboralista riocuartense que ofició de vocero de Marcelo Macarrón en noviembre de 2006, tras el asesinato de Nora Dalmasso comenzó a ser señalado en los últimos meses de 2017 en Río Cuarto como un nuevo imputado por el crimen, incluso se arriesgaba en los rumores que inundaron a la segunda ciudad de la provincia que lo imputarían el día de su cumpleaños: 24 de julio. Pero sólo se trató de terrorismo psicológico.

Las sospechas sobre Lacase habrían resurgido antes de la feria judicial de invierno, luego de que declararan ante el fiscal Pizarro tres testigos que ya habían declarado reiteradamente ante los otros fiscales. Uno de esos testigos ratificó ante el fiscal Pizarro que durante ese fin de semana trágico, el ex vocero del viudo Macarrón retiró de una cuenta en Uruguay 20 mil dólares. Y que se los habría entregado a un hombre de Río Cuarto para que lo guardara en su caja fuerte de Punta del Este. Ese mismo testigo también ya había declarado en la causa que Macarrón estaba más preocupado por determinar cómo sería la sucesión de los bienes de Nora Dalmasso, que en descubrir quién la había asesinado. Otro testigo también declaró que “Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso eran testaferros de Lacase”.

Durante los tres primeros días de audiencia, está marcada la presencia del defensor Marcelo Brito, que más allá de buscar la verdad histórica y determinar quién asesinó a Nora dalmasso el 25 de noviembre de 2006; defiende los intereses de su cliente Marcelo Macarrón, único imputado por el crimen.